Le Vietnam, "témoignage vivant" de la réforme, de l’innovation et de l’esprit national

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a décrit le Vietnam comme un parfait exemple de la manière dont la réforme, le courage et la détermination ont pu transformer un contexte difficile en une remarquable réussite en matière de développement.

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien en ligne avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tel-Aviv à l’occasion de la 80e Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Ehud Barak a exprimé ses impressions sur la trajectoire du pays depuis le lancement du Dôi moi (Renouveau) en 1986, le qualifiant de "réussite typique du développement".

Ehud Barak a déclaré que le Vietnam possédait une énergie, une concentration, une unité et une aspiration au développement uniques, qui se sont manifestées lors de sa visite en 2022.

Il a souligné que le Dôi moi constituait non seulement un changement de politique, mais aussi une transformation stratégique qui exigeait de rompre avec les dogmes tout en préservant l’héritage politique, rendant admirables les changements rapides et flexibles du Vietnam.

Revenant sur le parcours national de quatre décennies, Ehud Barak a déclaré que le Vietnam avait démontré au monde qu’avec une stratégie adaptée, une volonté d’accepter le changement et un esprit courageux, même le contexte le plus difficile pouvait mener à des succès extraordinaires.

L’ancien Premier ministre israélien a salué les réalisations du Vietnam, qui a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de se fixer comme objectif le statut de nation à revenu élevé au cours des deux prochaines décennies.

Le Vietnam est sur la bonne voie, a-t-il déclaré, se disant confiant que le pays atteindra un développement global d’ici son centenaire en 2045.

Photo: AP/CVN

Ehud Barak a exprimé une admiration particulière aux dirigeants vietnamiens d’hier et d’aujourd’hui. Il a décrit le Président Hô Chi Minh comme une grande figure, dont les écrits et la pensée ont révélé une profondeur extraordinaire en matière de stratégie, de diplomatie et de géopolitique. Il a également salué la créativité et le talent militaire du Général Vo Nguyên Giap.

Cependant, il a ajouté que même des dirigeants exceptionnels nécessitent un peuple prêt à se sacrifier et à poursuivre des idéaux communs. Un véritable leadership repose sur l’esprit national, mais sans détermination et résilience collectives, les stratégies restent vaines.

Concernant les relations entre le Vietnam et Israël, il a déclaré que le Vietnam s’était profondément transformé depuis son ouverture, révélant sa force et sa résilience au monde. Le peuple israélien admire le Vietnam pour sa lutte pour l’indépendance nationale et sa capacité à transformer son esprit en un développement exceptionnel.

Les entrepreneurs israéliens, a-t-il souligné, ont perçu l’énorme potentiel du Vietnam, notamment en matière d’innovation, malgré les différences culturelles et commerciales. Il s’est dit convaincu que l’esprit de réforme du pays lui permettra de s’imposer sur la scène mondiale de l’innovation.

VNA/CVN