Répétition préliminaire du défilé célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale

Une répétition préliminaire au niveau national pour le grand défilé commémorant le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre s'est déroulée mercredi soir 27 août sur la place Ba Dinh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Cet exercice, étape importante avant la grande répétition du 30 août, prépare l'événement officiel prévu à 06h00 le matin du 2 septembre.

Étaient présents et ont dirigé la répétition le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire du Comité central du Parti, président de sa Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, et vice-président permanent du Comité central de pilotage pour la célébration des grandes fêtes nationales et des événements historiques importants du pays, Nguyên Trong Nghia, le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang.

Avant le début de la répétition, le Premier ministre Chinh, accompagné des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que du Comité central de pilotage pour la célébration des grandes fêtes nationales et des événements historiques importants, a offert des cadeaux et encouragé les forces participant au défilé.

Débutant à 20h00, le programme comprend deux parties : les cérémonies officielles du Parti et de l'État, suivies du défilé. Près de 16.000 officiers et soldats y ont participé, dont 43 blocs de marche (26 de l'Armée, 17 de la Police), trois unités militaires étrangères (Laos, Cambodge et Russie), 18 blocs statiques et 14 blocs mécanisés comprenant chars, pièces d’artillerie et véhicules spéciaux.

Le programme a débuté par le relais de la flamme et l'allumage de la flamme cérémonielle, symbole des aspirations de la nation vietnamienne.

Cette année marque la première fois en 40 ans - depuis 1985 - que le défilé de la Fête nationale sur la place Ba Dinh accueille d'importants contingents de véhicules militaires, d'artillerie, d'armes et d'équipements.

Après la cérémonie, les blocs ont défilé successivement devant la tribune du mausolée de Hô Chi Minh.

Les contingents en marche ont démontré l'héroïsme des forces armées, avec des formations synchronisées d'armes, d'équipements et de véhicules reflétant la modernisation de l'Armée populaire et de la Police populaire vietnamiennes.

Des alignements horizontaux et verticaux précis ont été assurés, témoignant d'une discipline unifiée, de la préparation au combat et de l'esprit de grande union nationale.

Par rapport aux deux précédentes répétitions générales sur la place Ba Dinh, les organisations de masse - comprenant des représentants des 54 groupes ethniques du Vietnam, des vétérans, des ouvriers, des agriculteurs, des journalistes, des intellectuels, des entrepreneurs, des femmes, des jeunes, des Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi que des secteurs de la culture et des sports - ont enregistré une nette amélioration.

Photo : VNA/CVN

Après avoir franchi la tribune, les contingents ont défilé dans les rues du centre de Hanoï avant de regagner leurs points de rassemblement comme prévu.

Des milliers d'étudiants d'universités, d'académies et de collèges étaient présents pour applaudir et présenter des performances artistiques dans les tribunes.

Un spectacle de tambours collectifs, donné par plus de 1.000 cadets et officiers de l'Académie de police populaire, synchronisant 900 tambours avec des drapeaux flottants et des danses du lion et du dragon, a créé une atmosphère vibrante symbolisant la discipline, la solidarité et l'énergie de la jeunesse.

Avant cette répétition préliminaire au niveau de l'État, les forces participantes avaient effectué quatre répétitions conjointes au Centre national d’entraînement militaire n° 4 (Hanoï) et deux répétitions générales sur la place Ba Dinh. De la nuit du 26 au matin du 27 août, des milliers de citoyens ont fait la queue tôt, malgré les pluies torrentielles consécutives au typhon Kajiki, pour obtenir des places favorables afin d'assister à la répétition. À midi, avec l'amélioration des conditions météorologiques, davantage de personnes ont afflué sur la place Ba Dinh et ses environs.

Le long des parcours du défilé, des drapeaux rouges à étoiles jaunes flottaient, tandis que des habitants enthousiastes s'installaient sur les trottoirs pour se joindre à l'esprit festif.

Afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations, les unités de l'armée et de la police ont coordonné avec les autorités de Hanoï la mise en œuvre de mesures de sécurité et de gestion de la circulation.

VNA/CVN