Vietnam et Kirghizstan renforcent leur coopération diplomatique

Lê Thi Thu Hang a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec le Kirghizstan et a souligné le développement positif des relations politiques et diplomatiques bilatérales, marqué par des visites et contacts de haut niveau récents.

De son côté, Meder Abakirov a remercié le Vietnam pour la coopération en vue de la préparation réussie de la visite du Premier ministre kirghiz et a convenu de maintenir des échanges réguliers entre les deux ministères, de promouvoir les visites à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et de développer la coopération dans des domaines potentiels tels que le commerce, l’investissement et le tourisme. Il a également proposé de renforcer la coordination pour résoudre les questions surgissant dans les relations bilatérales et protéger les droits et intérêts des citoyens des deux pays.

Les deux parties ont convenu de poursuivre une coordination étroite pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants, notamment en accélérant les négociations et la signature de plusieurs accords tels qu’un accord de coopération économique, un accord de promotion et de protection des investissements, un accord de non-double imposition et un accord d’exemption de visa pour les citoyens, afin de consolider la base juridique des relations bilatérales.

À cette occasion, Meder Abakirov a invité Lê Thi Thu Hang à se rendre au Kirghizstan pour des consultations politiques à une date appropriée.

VNA/CVN