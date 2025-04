Vietnam Airlines transporte près de 30 tonnes d’aides humanitaires vers le Myanmar

Un vol spécial de Vietnam Airlines, numéroté VN9711, a décollé de l'aéroport de Nội Bài à 13h00 le 8 avril, transportant près de 30 tonnes de matériel de secours à destination du Myanmar. Ces fournitures, envoyées par les ministères vietnamiens de la Défense et de la Police, visent à aider le pays à faire face aux conséquences du récent séisme dévastateur qui l’a frappé.

Plus tôt dans la journée, les camions transportant les aides humanitaires en provenance des unités du ministère de la Défense et du ministère de la Police sont arrivés à l'entrepôt de Vietnam Airlines à Nôi Bài, en vue des opérations de traitement et de transport.

Les agents de l'entrepôt déchargent les cartons depuis les camions, veillant à ce que chaque opération soit menée avec rapidité et précision.

La cargaison comprenait des articles de première nécessité tels que des aliments secs, des tentes individuelles, ainsi que divers équipements de secours.

Chaque lot a été soigneusement emballé et inspecté avant d’entamer les étapes suivantes du processus d’acheminement.

Les marchandises ont ensuite été transférées vers la zone de contrôle de sécurité, conformément aux réglementations en vigueur des autorités compétentes en matière de sûreté du fret aérien.

Elles ont ensuite été chargées à bord de l’avion à destination de l’aéroport de Yangon. L’ensemble des aides a été remis, en coordination avec les autorités locales, aux services compétents du Myanmar afin d’être distribuées dans les plus brefs délais aux populations touchées.

Peu après, le vol VN9712 de Vietnam Airlines a rapatrié plus de 100 membres des équipes de secours, ainsi que 8 chiens de recherche, appartenant au ministère de la Défense et au ministère de la Police, à l’issue de leur mission humanitaire au Myanmar. L’appareil a atterri à l’aéroport de Nội Bài vers 18h00, le 8 avril.

