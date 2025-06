Lancement du programme d'évaluation des entreprises durables en 2025

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) a lancé ce jeudi 5 juin le programme d'évaluation des entreprises durables au Vietnam pour 2025 (CSI 2025). Ce programme vise à reconnaître et à valoriser les réalisations des entreprises dans trois domaines clés : production, commerce et services.

Photo : VNA/CVN

Le CSI 2025 est organisé par le Conseil des entreprises du Vietnam pour le développement durable (VBCSD), une entité de la VCCI. Il bénéficie également de la coordination de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, du ministère de l'Intérieur, ainsi que de la Confédération générale du travail du Vietnam.

L’indice de durabilité des entreprises (CSI) continue de servir de base à l’évaluation du niveau de développement durable des entreprises participantes. En 2025, le programme identifiera 100 entreprises durables, parmi lesquelles seront sélectionnées les 10 meilleures dans les secteurs de la fabrication, du commerce et des services.

Pour célébrer le 10e anniversaire du CSI, le comité d'organisation récompensera également les entreprises figurant dans le Top 10 et le Top 100 du programme pendant dix années consécutives.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, Nguyên Quang Vinh, vice-président de la VCCI, a déclaré que le programme mettait l’accent sur la transparence, l’objectivité et l’équité envers toutes les entreprises participantes. Le processus d’évaluation est rigoureux et scientifique. Par ailleurs, toutes les informations fournies par les entreprises resteront strictement confidentielles, garantissant ainsi la transparence et le professionnalisme du programme.

Ces éléments constituent la véritable valeur du programme, qui attire le monde des affaires depuis près de dix ans, a ajouté Nguyên Quang Vinh.

Le CSI 2025 se distingue par ses 145 indicateurs de durabilité. Près de 59% de ces indicateurs sont liés aux exigences de conformité légale tandis que les 41% restants se concentrent sur l'innovation pratique.

Le programme est ouvert aux entreprises de tous les secteurs, et les candidatures peuvent être soumises gratuitement en ligne.

En plus d'évaluer et de publier la liste des 100 entreprises les plus durables, le CSI 2025 introduira également de nouvelles catégories de prix. Celles-ci récompenseront spécifiquement les entreprises pionnières dans la mise en œuvre de diverses thématiques liées au développement durable.

VNA/CVN