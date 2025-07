Vietnam Airlines reçoit le feu vert pour émettre 900 millions d’actions

L’émission prévue devrait permettre de lever environ 9.000 milliards de dôngs (soit 344,53 millions de dollars américains), fournissant ainsi à la compagnie aérienne nationale des capitaux supplémentaires pour améliorer sa liquidité, consolider sa situation financière et faire progresser sa stratégie de reprise et de croissance post-pandémie.

Dans le cadre de ce plan, les actionnaires auront le droit d’acquérir 406 nouvelles actions pour chaque tranche de 1.000 actions détenues, la période de souscription étant de 90 jours à compter de la date d’effet du certificat d’émission.

Cette émission marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à aider Vietnam Airlines à se restructurer financièrement et à mobiliser des ressources pour son développement à long terme.

L’injection de capital devrait renforcer la solvabilité du transporteur aérien national, réduire son ratio d’endettement et créer les conditions nécessaires à l’expansion de sa flotte et à l’amélioration de la qualité de ses services.

Au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), l’action HVN se négocie actuellement à environ 38.000 dôngs par action, avec des fluctuations minimes au cours des deux derniers mois.

Vietnam Airlines vise à transporter 25,4 millions de passagers et 346.000 tonnes de fret en 2025, soit une hausse de 11,6% et 11,5% par rapport à l’année précédente, avec un chiffre d’affaires consolidé prévu de 116.710 milliards de dôngs (4,46 milliards de dollars), soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2024

Selon le président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoà, avec pour objectif de devenir une compagnie aérienne internationale cinq étoiles d’ici 2030, Vietnam Airlines poursuivra la modernisation de sa flotte, l’expansion de son réseau, le développement de services personnalisés et l’utilisation de nouvelles technologies.

Vietnam Airlines poursuit une feuille de route environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) visant à réduire ses émissions, à améliorer son efficacité énergétique et à adopter des carburants d’aviation durables. Elle investit également dans le développement de ses équipes, la culture d’entreprise et les pratiques de gestion internationales.

