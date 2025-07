Les technologies vietnamiennes s'affirment sur la scène internationale

Un nombre croissant de produits technologiques "Make in Vietnam" ont permis au pays de se forger une réputation de marque, tant au niveau national qu’international, consolidant progressivement sa position sur la scène technologique mondiale.

>> Le gouvernement annonce 11 groupes technologiques stratégiques

>> Arrivée du premier lot d'équipements de télécommunications vietnamiens en Argentine

Un projet de recherche et développement d’une station de base 5G gNodeB prenant en charge jusqu’à huit antennes d’émission-réception (8T8R) a récemment remporté le premier Prix de la 25e édition des Prix “La Jeunesse créative dans l’Armée”. Ce prix récompense un long processus de recherche, de développement et de commercialisation.

Photo: VNA/CVN

Nguyên Chi Linh, directeur adjoint du Centre de recherche sur le haut débit sans fil de Viettel High Tech (VHT) et représentant de l’équipe de recherche, a indiqué que VHT était passé du développement de stations de base 5G de base à la maîtrise de produits allant du 4T4R au 8T8R, et qu’il progressait vers les 32T32R et 64T64R, se rapprochant ainsi des standards de diffusion mondiaux.

Les stations de base 5G issues de ces recherches permettent des vitesses de téléchargement jusqu’à dix fois supérieures à celles de la 4G, prennent en charge des milliers d’utilisateurs simultanément avec une latence ultra-faible, et ont déjà été déployées dans plusieurs villes et provinces, dont Hanoï, Hà Nam et Ninh Thuân.

Par ailleurs, un premier lot d’équipements a été exporté avec succès vers l’Inde et les Émirats arabes unis (EAU), remportant des contrats de plusieurs millions de dollars, soulignant ainsi l’avantage concurrentiel des produits fabriqués au Vietnam.

Lors de l’événement de commercialisation Open RAN en partenariat avec Qualcomm en novembre 2024, Nguyên Vu Hà, PDG de VHT, a souligné que peu d’organisations dans le monde maîtrisent de bout en bout les technologies de traitement radio et de bande de base. Cette maîtrise permet à l’entreprise d’adapter ses équipements aux besoins spécifiques de ses clients et de développer des partenariats internationaux, contribuant ainsi à la transformation numérique de la région.

Nguyên Duc Thanh, chercheur principal du projet lauréat du deuxième prix lors de cette même édition, a déclaré que son équipe avait développé un système de simulation d’entraînement tactique pour les unités de reconnaissance et les forces spéciales. Il a précisé que l’objectif était de concevoir un système de simulation réaliste pour améliorer l’efficacité des entraînements au combat.

Cette technologie intègre simulation physique, vidéo interactive et capteurs avancés, offrant ainsi des expériences immersives de haute précision, surpassant les systèmes actuels. Le module de simulation de tir a notamment été commercialisé et commandé par la police nationale philippine. Les retours des Philippines ont été positifs, soulignant le potentiel du système à améliorer significativement la formation des forces policières et son adéquation aux conditions locales, a-t-il affirmé.

L’indépendance technologique en ligne de mire

Guidées par l’initiative "Make in Vietnam", les entreprises technologiques et les scientifiques vietnamiens ont progressivement évolué de l’assemblage et de la sous-traitance vers l’innovation, la conception et la maîtrise des technologies de base. De nombreux produits technologiques fabriqués localement ne sont pas seulement adoptés par les consommateurs vietnamiens, mais ont également trouvé leur place sur les marchés internationaux.

Selon l’Association des services logiciels et des technologies de l’information du Vietnam (VINASA), plus de 1 000 entreprises technologiques vietnamiennes fournissent actuellement des services numériques à la plupart des grandes économies mondiales, contribuant chaque année à l’économie nationale à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

Des études montrent que l’industrie numérique vietnamienne a réalisé des avancées notables au cours des cinq dernières années. Depuis le lancement de la stratégie "Make in Vietnam", la part de la valeur nationale dans le chiffre d’affaires du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) a été multipliée par près de 1,5.

Le Vietnam figure régulièrement parmi les premiers du classement de l’Indice mondial de l’innovation (GII), et plusieurs de ses produits scientifiques et technologiques ont obtenu des résultats remarquables, certains étant reconnus sur la scène technologique mondiale.

VNA/CVN