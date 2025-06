Vietjet propose des vols reliant Thanh Hoa à Dà Lat, Buôn Ma Thuôt et Cân Tho

Le 28 juin, afin de répondre aux besoins de transport des passagers pendant la fermeture temporaire de l'aéroport de Vinh dans la province de Nghê An (Nord), la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a inauguré trois nouvelles lignes reliant la province de Thanh Hoa aux principales destinations touristiques et économiques de Dà Lat, Buôn Ma Thuôt et Cân Tho.

Photo: VJ/CVN

À cette occasion, Vietjet a également augmenté la fréquence de la ligne Thanh Hoa - Hô Chi Minh-Ville de quatre vols par jour.

Ainsi, la ligne aérienne Thanh Hoa - Dà Lat (Hauts plateaux du Centre) sera assurée à raison de trois allers-retours par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Le vol Thanh Hoa - Buôn Ma Thuôt (Hauts Plateaux du Centre) sera effectué à raison de quatre allers-retours par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Enfin, la ligne Thanh Hoa - Cân Tho (Delta du Mékong) opèrera à raison de quatre allers-retours par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Durant la fermeture de l'aéroport de Vinh pour travaux, du 1er juillet au 31 décembre 2025, les vols à destination de Thanh Hoa répondront aux besoins de la population de la région et relieront le Centre-Nord aux Hauts plateaux du Centre et au Nam bô occidental, favorisant ainsi le commerce et le tourisme entre les localités.

Photo : VJ/CVN

Les billets pour ces nouvelles lignes sont disponibles à la vente avec de nombreuses promotions attractives sur les plateformes officielles de Vietjet: www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, les billetteries et les agences officielles de la compagnie aérienne.

Réservez dès maintenant votre vol Vietjet et vivez une expérience inoubliable avec un équipage professionnel et dévoué, une variété de plats chauds et de nombreux programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Tân Dat/CVN