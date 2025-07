Vietnam - Chine

Vietjet ouvre une nouvelle ligne aérienne entre Hanoï et Chengdu

Le 1 er juillet, à l'occasion de la saison estivale particulièrement animée sur le plan touristique, Vietjet a inauguré une nouvelle liaison entre Hanoï et Chengdu (Chine). Cet événement a suscité un vif intérêt et des félicitations de la part des habitants et des touristes des deux pays.

Photo : VJ/CVN

Cette nouvelle ligne illustre l’expansion rapide du réseau de Vietjet en Chine, avec des vols opérés chaque semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis. Le vol au départ de Hanoï décolle à 21h10 et atterrit à Chengdu à 00h15 le lendemain (heure locale). En sens inverse, le vol quitte Chengdu à 01h15 (heure locale) les mardis, mercredis, vendredis et dimanches, pour arriver à Hanoï à 02h25 le même jour.

Après les lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu, Xi'an, et Hanoï, cette nouvelle liaison Hanoï - Chengdu offre davantage d’opportunités de découverte des richesses culturelles, de visites de sites patrimoniaux et de voyages d'affaires pratiques entre les deux pays.

Chengdu, une destination attrayante

Capitale de la province du Sichuan, Chengdu séduit tant par la majesté de ses paysages naturels que par son statut de terre des pandas géants, trésors nationaux de la Chine, et du célèbre site de Jiuzhaigou classé au patrimoine mondial. C’est également une destination appréciée des voyageurs désireux de goûter à une cuisine locale unique et d’explorer un patrimoine culturel millénaire au cœur d’un pays de plus d’un milliard d’habitants.

Photo : VJ/CVN

De son côté, Hanoï, avec son héritage culturel exceptionnel et son architecture ancienne, constitue une destination idéale pour les passionnés d’histoire et de gastronomie.

Avec Vietjet, les passagers ont la possibilité de savourer des plats vietnamiens chauds, frais et nutritifs comme le phở (soupe de nouilles à la viande de boeuf) Thìn, le bánh mì (sandwich vietnamien), le café au lait glacé… ainsi que des spécialités culinaires du monde entier, servis à bord par un équipage professionnel et attentionné, dans des avions modernes et économes en carburant. Par ailleurs, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy permet aux passagers de participer à des tirages au sort, d’accumuler des points et de les échanger contre des cadeaux offerts par Vietjet et plus de 250 grandes marques partenaires dans les domaines du tourisme, de la gastronomie, du shopping, etc.

Tân Dat/CVN