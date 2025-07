Le nombre de créations d'entreprises frôle les 24.000 en juin

Le nombre de nouvelles entreprises enregistrées a atteint un niveau record en juin, dépassant les 24.000, soit plus du double de la moyenne de la période 2021-2024, selon le Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective du ministère des Finances.

Au premier semestre 2025, plus de 91.000 nouvelles entreprises ont été créées à l’échelle nationale, témoignant d’une forte dynamique entrepreneuriale.

Plus de 14.000 entreprises ont repris leurs activités rien qu’en juin, soit une augmentation d’environ 91% en glissement annuel. Ce chiffre a atteint 61.000 sur la période janvier-juin, soit une hausse de plus de 57% par rapport à la même période 2024.

Le nombre d’entreprises entrant sur le marché et reprenant leurs activités a dépassé celui des entreprises se retirant, témoignant d’une forte confiance du monde des affaires dans les perspectives de reprise et de croissance économiques, a fait savoir la directrice adjointe du département, Trinh Thi Huong.

En juin, les apports de capitaux supplémentaires des entreprises existantes ont bondi de plus de 170 % sur un an, témoignant d’une forte confiance des entreprises, d’un potentiel de marché prometteur et d’opportunités commerciales favorables.

Ces résultats positifs démontrent l’efficacité des politiques du Parti et de l’État, favorisant une croissance robuste des entreprises privées, a déclaré Trinh Thi Huong.

Elle a souligné que, conformément à la nouvelle tendance vers un développement durable des entreprises, le ministère des Finances continuera de promouvoir la réforme administrative et de conseiller le gouvernement et le Premier ministre afin de simplifier davantage la réglementation relative à la production et aux activités commerciales. L’objectif est de continuer à soutenir les entreprises et les investisseurs pour faciliter leur entrée sur le marché.

Le ministère a proposé d’accélérer le développement de l’économie verte, de l’économie circulaire, du commerce électronique et de nouveaux modèles économiques.

Parallèlement, une attention particulière a été portée à l’accompagnement des entreprises dans l’accès à l’intelligence artificielle, à la promotion de la transformation numérique, à la promotion de l’économie circulaire, créative et collaborative, et au développement de nouveaux modèles économiques, a-t-elle ajouté.

