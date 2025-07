Vietnam Airlines renforce les liens entre le Vietnam et le Moyen-Orient

La Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et la Compagnie nationale saoudienne Saudia viennent de conclure un accord de partage de codes, facilitant les déplacements entre le Vietnam et l'Arabie saoudite.

>> Vietnam Airlines : ambition de se hisser dans le Top 2 d’Asie du Sud-Est

>> La K-food s’envole avec Vietnam Airlines

>> Vietnam Airlines renforce ses connexions avec l’Italie et l’Europe

Photo : baotintuc.vn/CVN

Les vols porteront les numéros des deux compagnies, permettant aux passagers de voyager depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers Djeddah, Riyad et d'autres grandes villes d'Arabie saoudite avec un seul billet et un enregistrement unique.

Cette coopération marque une étape stratégique pour Vietnam Airlines dans l'expansion de son réseau international, notamment au Moyen-Orient, un marché dynamique avec une forte croissance du tourisme et de l'aviation, selon Nguyên Quang Trung, représentant de Vietnam Airlines.

Les membres du programme de fidélité "Lotusmiles" de Vietnam Airlines peuvent accumuler des miles de vol et utiliser des miles bonus pour échanger des billets primes lorsqu'ils voyages avec d'autres compagnies aériennes de l'alliance SkyTeam.

En 2024, plus de 20.000 passagers ont voyagé entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, soit une hausse de 64% en un an.

La politique de visa électronique (e-visa) pour les citoyens vietnamiens, qu'il s'agisse de tourisme, de visites familiales ou de participation à des conférences, a été simplifiée avec des procédures d'approbation accélérées. Cette mesure s'inscrit dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à stimuler le tourisme et les échanges internationaux, notamment avec des marchés dynamiques comme le Vietnam.

Ce renforcement des liaisons aériennes favorisera non seulement le tourisme, mais aussi les échanges économiques et culturels. L'Arabie saoudite, pôle financier et énergétique majeur, attire de plus en plus d'investisseurs et de visiteurs internationaux.

VNA/CVN