Vietnam - Japon

Rétablissement de la liaison aérienne Dà Nang - Osaka

Photo : VNA/CVN

Une chaleureuse cérémonie de bienvenue a été organisée à l'aéroport, en présence de dignitaires tels que des représentants du consulat du Japon à Dà Nang, des autorités municipales, et des responsables de l'aviation et de Vietnam Airlines.

Les passagers du vol ont eu droit à un accueil mémorable, agrémenté de spectacles traditionnels fusionnant les cultures vietnamienne et japonaise. Les trois premiers chanceux ont même reçu des cadeaux spéciaux et des billets aller-retour, tandis que tous les autres passagers ont bénéficié de sacs de bienvenue et de bons de voyage.

La reprise de cette liaison Osaka - Dà Nang est une excellente nouvelle. Elle sera opérée à raison de quatre vols hebdomadaires les lundis, jeudis, vendredis et dimanches. Ajoutée à la ligne existante Narita - Dà Nang, qui assure déjà sept vols par semaine, cela porte le nombre total de vols reliant Da Nang aux grandes villes japonaises à onze par semaine.

Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dà Nang, a souligné l'importance de cette reprise pour le tourisme et les échanges culturels bilatéraux. La ville n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts pour promouvoir Dà Nang au Japon, organisant des expositions touristiques à Tokyo et Osaka, participant à l'Expo du tourisme du Japon, et accueillant des médias et influenceurs japonais.

Les chiffres confirment l'intérêt croissant des visiteurs japonais pour Dà Nang. Au premier semestre 2025, la ville balnéaire a accueilli plus de 108.000 visiteurs japonais, représentant 4,16% du total des arrivées internationales et une légère hausse par rapport à l'année précédente. Le Japon et l'Asie du Nord-Est demeurent des marchés clés pour Vietnam Airlines, affichant une croissance annuelle moyenne d'environ 20%.

VNA/CVN