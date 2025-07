La 1re ligne de conditionnement Tetra Recart mise sur les rails au Vietnam

Cette étape importante marque une avancée significative dans l’industrie agroalimentaire du pays, offrant aux fabricants une alternative moderne, efficace et durable aux formats d’emballage traditionnels, ont déclaré les responsables.

Photo : TP/CVN

Conçu pour les aliments de longue conservation, Tetra Recart est une solution carton à base de papier qui allie un traitement à grande vitesse à une stérilisation en autoclave, garantissant une longue durée de conservation tout en préservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle des aliments.

Avec une capacité allant jusqu’à 6.000 cartons par heure, la ligne Tetra Recart permet aux producteurs d’optimiser leurs opérations, de réduire le poids et les déchets d’emballage, et de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits pratiques et sans conservateurs.

Selon Adolfo Orive, président-directeur général de Tetra Pak Vietnam, ce lancement représente une avancée significative pour l’industrie alimentaire vietnamienne. En introduisant une technologie d’emballage avancée, nous aidons les producteurs locaux à améliorer la qualité de leurs produits, à optimiser leur efficacité opérationnelle et à répondre aux attentes changeantes des marchés nationaux et internationaux.

Doveco, l’une des entreprises leaders du pays dans la culture et la transformation de fruits et légumes, adopte cette technologie, ce qui témoigne d’un engagement commun en faveur de l’innovation, du développement durable et de la création de valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Le partenariat entre Doveco et Tetra Pak reflète notre vision commune d’une industrie alimentaire plus innovante et durable. Grâce à la technologie de pointe et à la réputation mondiale de Tetra Pak, nous sommes confiants de pouvoir commercialiser les produits agricoles vietnamiens dans des emballages modernes, pratiques et durables, conformes aux normes internationales, a indiqué Dinh Cao Khuê, président de Doveco.

La nouvelle ligne de conditionnement transformera des produits vietnamiens haut de gamme, notamment du maïs doux, du jus d’ananas et des haricots assortis, en emballages carton légers et recyclables. Ces produits seront disponibles dans les points de vente du pays à partir du 2 juillet, offrant aux consommateurs une alternative fraîche et durable aux autres produits emballés.

Avec une production de 6 à 8 millions de cartons par an, la ligne Tetra Recart marquera une nouvelle orientation de développement pour Doveco et la région, s’est félicité Nguyên Thành Công, vice-président du Comité populaire de la province de Son La.

La province s’engage à accompagner les entreprises dans la mise en place de chaînes de production afin de développer le secteur agricole provincial vers une agriculture verte et biologique, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN