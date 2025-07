Hoà Phat met en service son plus grand navire maritime

Hoà Phat a récemment mis en service le navire de charge The Momentum , d’une capacité de 110.000 DWT. Ce navire, le plus grand de la flotte du groupe industriel vietnamien, s'inscrit dans sa stratégie d'expansion de sa flotte de transport maritime et prépare l'accélération de la production au complexe sidérurgique de Hoà Phat Dung Quât.

>> Le Premier ministre se rend au complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quât à Quang Ngai

Exploité par la Compagnie de transport maritime Hoà Phat, The Momentum permet de transporter près de 40% de volume de marchandises en plus par voyage par rapport aux navires de type Kamsarmax (environ 80.000 DWT) déjà utilisés par le groupe. Cette augmentation de capacité est cruciale pour les longs trajets internationaux et l'importation massive de matières premières comme le minerai de fer et le charbon, provenant notamment d'Australie, des Amériques et d'Asie.

Photo : HP/CVN

Conçu pour opérer sur les routes maritimes internationales, The Momentum peut accoster dans des ports en eau profonde tels que Dung Quât, un point de transbordement essentiel pour les matières premières des usines sidérurgiques de Hoà Phat.

L'investissement dans des navires de grande capacité s'inscrit dans la stratégie de Hoà Phat de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement en matières premières, réduisant ainsi sa dépendance aux services de transport externes. Dans un contexte de fluctuation constante des coûts logistiques internationaux, posséder sa propre flotte est un atout majeur pour assurer une production stable.

À long terme, Hoà Phat prévoit de porter sa flotte à environ 15 à 20 navires, principalement des navires de grande taille, pour répondre à ses besoins internes et offrir des services à des partenaires nationaux et internationaux, a déclaré Doan Quang Thinh, directeur de la Compagnie de transport maritime Hoà Phat.

VNA/CVN