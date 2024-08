Vietnam Airlines lancera une ligne directe Hanoï - Phnom Penh fin octobre

Photo : VNA/CVN

La ligne offrira une nouvelle option aux passagers en plus des quatre actuelles entre le Vietnam et le Cambodge, dont Hô Chi Minh-Ville - Phnom Penh, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville - Siem Reap, et une ligne trans-Indochine. Le nombre total de vols entre les deux pays augmentera également à 86 vols par semaine.

Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne vietnamienne à exploiter la ligne directe Hanoï - Phnom Penh, contribuant ainsi à compléter un réseau de vols et d'échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge.

Avec cette liaison, les passagers voyageant de Hanoï à la capitale cambodgienne verront leur temps de trajet réduit à un peu plus de deux heures.

Pour marquer le lancement des vols, Vietnam Airlines propose des tarifs aller-retour attractifs pour des vols à partir de seulement 262 dollars, soit plus de 6 millions de dôngs, taxes et frais compris. Cette promotion durera jusqu'au 30 septembre et s'appliquera aux vols au départ du 27 octobre au 2 novembre.

VNA/CVN