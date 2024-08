Promotion des spécialités agricoles de Lâm Dông à Hô Chi Minh-Ville

Le 23 août dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec celui des investissements, du commerce et du tourisme de Lâm Dông (TIPC), a ouvert la “Semaine de connexion et d'introduction des produits OCOP et produits caractéristiques de la province de Lâm Dông à Hô Chi Minh-Ville".

>> Les femmes ethniques créent une percée dans le développement de l’agriculture high-tech



>> Comment la high-tech favorise l’agriculture à Lac Duong

>> La province de Lâm Dông ambitionne de devenir un "paradis vert"

S'exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint du ITPC, Nguyên Vinh Quang, a déclaré qu'avec son climat tempéré et ses terres fertiles, la province de Lâm Dông est dotée d'atouts dans la production, la transformation et le commerce de produits agricoles. Cette localité compte actuellement plus de 367.000 ha de cultures de légumes, de fleurs et de fruits, dont 68.000 ha de production de haute technologie. De plus, Lâm Dông développe de nombreux produits transformés tels que thé, café, vin et fruits confits aux saveurs typiques des Hauts Plateaux du Centre.

Lâm Dông, terre d'agriculture high-tech

Le directeur adjoint Nguyên Vinh Quang a ajouté que Lâm Dông se concentre sur la production agricole high-tech. La province compte actuellement 352 produits certifiés OCOP (à chaque commune son produit - One Commune, One Product - OCOP) de 3 à 5 étoiles et 22 certifications de marque exclusives, dont “Dà Lat – Cristallisation miraculeuse d'une bonne terre”.

“Hô Chi Minh-Ville, toute la région Sud plus largement, est un important marché d'écoulement des produits de la province. Cette semaine spéciale est une opportunité de se rapprocher des consommateurs du marché le plus dynamique du pays”, a commenté Nguyên Vinh Quang.

Les entreprises, coopératives, fournisseurs et installations de production de Lâm Dông peuvent glaner des informations sur le marché et trouver des partenaires pour pénétrer les systèmes de distribution. Le directeur de la société par actions Nguyên Long, Luong Huu Phu Lôc, a déclaré que Lâm Dông présente des avantages pédoclimatiques lui permettant de produire une large variété d'espèces, aussi bien de climats tropical, subtropical que tempéré. Sa société produit et transforme de produits à base de champignons shiitake à haute valeur nutritionnelle et à des coûts inférieurs à ceux d'autres localités, distribués dans les restaurants végétariens de Lâm Dông et même exportés au Japon. "Cette Semaine spéciale est l'occasion pour les entreprises de la province d'établir des contacts avec de nombreux consommateurs et systèmes de distribution de Hô Chi Minh-Ville et des localités du Sud, d'actualiser leurs connaissances sur les besoins du marché, en vue de plans de développement efficaces", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a souligné l'efficacité de l'événement pour soutenir les entreprises et coopératives de Lâm Dông dans l'écoulement de leurs produits. Il permet aussi aux consommateurs de Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes et provinces voisines de prendre connaissance de produits de qualité à des prix raisonnables. Grâce à cet événement, l'ITPC a espéré que les entreprises et les coopératives de Lâm Dông auraient plus de clients et de points de vente, contribuant ainsi à équilibrer l'offre et la demande de biens, à stimuler la demande des consommateurs et à accélérer la croissance économique des deux localités.

Hô Chi Minh-Ville collabore activement avec les villes et provinces des Hauts plateaux du Centre, pour élargir son espace de développement et pour un développement durable commun. La coopération repose sur cinq domaines: tourisme, commerce, agriculture, sciences et technologies, santé et éducation.

“La coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Lâm Dông recèle encore beaucoup de potentiels inexploités, notamment dans le commerce, l'investissement et le tourisme. Ces deux localités devraient se concentrer sur une meilleure coordination entre l'offre et la demande, la promotion du commerce et des investissements, le soutien à l'écoulement des produits et l'attraction des investissements dans des projets importants”, a souligné Trân Phu Lu.

Cette semaine spéciale, qui dure jusqu'au 29 août, comprend aussi une conférence entre entreprises de Lâm Dông et de Hô Chi Minh-Ville, avec la présence de grands réseaux de distribution et de sites de commerce électronique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN