Le Vietnam vise un secteur des cultures vertes, biologiques et à valeur ajoutée multiple

>> Le secteur des cultures vise un total à l'export de plus de 21 millions d'USD en 2018

>> Long An prévoit de créer une zone de riziculture spécialisée de haute qualité de 125.000 hectares

Photo : VNA/CVN

De nombreux progrès techniques, de nouvelles variétés et des processus de culture efficaces qui s’adaptent au changement climatique ont été reconnus et appliqués dans la production, contribuant à contrôler les maladies et à assurer la productivité et le rendement, ainsi que l’efficacité économique, selon le Département de la production végétale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

De nombreuses localités se sont concentrées sur l’expansion de la production à grande échelle, l’application de hautes technologies, de méthodes de culture biologique et de pratiques respectueuses de l’environnement pour assurer la sécurité biologique et le contrôle des maladies. Ces efforts ont répondu à la demande croissante de qualité et de sécurité alimentaire pour la consommation intérieure et l’exportation.

Les statistiques montrent qu’en 2023, la valeur de la production végétale a augmenté de 3%, représentant 63% de la valeur totale de la production agricole, les cultures annuelles augmentant de 2,22% et les cultures pérennes de 4,26%.

Photo : VNA/CVN

La valeur des exportations de produits végétaux a atteint 26 milliards d'USD, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente. Le riz, le café, les noix de cajou, les fruits et légumes et le caoutchouc ont chacun enregistré une valeur d’exportation de plus de 2 milliards d'USD. La valeur moyenne de la production par hectare de terres cultivées a atteint 125 millions de dôngs (plus de 5.000 USD).

L’an dernier, le Premier ministre a publié une décision approuvant une stratégie de développement de la culture des plantes jusqu’en 2050, visant à en faire un secteur technico-économique complet et professionnel avec des produits hautement compétitifs, répondant aux exigences en matière de sécurité alimentaire, de sûreté et d’autres besoins de l’économie, garantissant des valeurs d’exportation élevées. Cette stratégie devrait motiver le secteur de la culture à récolter davantage de succès à l’avenir.

Plus précisément, le taux de croissance de la production de cultures végétales devrait atteindre 2,2-2,5% par an d’ici 2030, tandis que la moyenne de la valeur ajoutée dans l’industrie de transformation des cultures est de 8-10% par an.

Photo : VNA/CVN

Le taux de valeur des produits végétaux produits sous les formes coopératives et de liens devrait atteindre 30-35% de la valeur totale du secteur, tandis que la valeur moyenne des produits végétaux par hectare de terres agricoles devrait atteindre 150-160 millions de dôngs.

Dans le même temps, la superficie rizicole sera maintenue stable à 3,56 millions d’hectares avec une production prévue de plus de 35 millions de tonnes de céréales. Dans le même temps, la superficie du café de spécialité augmentera à 11.500 ha d’ici 2030 avec une production d’environ 5.000 tonnes.

D'ici 2050, la riziculture devrait devenir un secteur économique technique moderne parmi les meilleurs de la région et du monde. Elle deviendra un secteur de haute technologie qui inclura des pratiques biologiques respectueux de l’environnement.

VNA/CVN