Le PM demande à Lâm Dông de réaliser des percées pour son développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 25 août avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Lâm Dông sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique, de défense et de sécurité, ainsi que sur l’édification du Parti et du système politique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu et félicité les résultats obtenus ces derniers temps par le Comité du Parti, l’autorité, l'armée et le peuple de Lâm Dông, contribuant au développement global du pays.

Il a souligné que Lâm Dông occupait une position stratégique importante en termes d'économie, de société, de sécurité et de défense et constituait un centre commercial et un point focal reliant les trois régions : hauts plateaux du Centre, sud-est et littoral du Centre et aussi de principales villes nationales et internationales par voie aérienne.

Soulignant des difficultés, limites et défis de Lâm Dông en termes de taux de croissance économique, de structure économique, de recettes budgétaires, de taux de couverture forestière, de compétitivité, d'attraction des investissements..., Pham Minh Chinh a franchement estimé que Lâm Dông ne s'était pas développé à la mesure de ses potentiels.

Il a donc demandé à la province de continuer à bien mettre en œuvre les trois percées stratégiques identifiées par le XIIIe Congrès du Parti : institution, infrastructures et formation des ressources humaines. Il a ordonné à la province de mettre en œuvre trois propres percées, conformément aux conditions locales : développement de la science et de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat ; développement de l'économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie de la connaissance, de l’économie du partage, de l’économie nocturne, la lutte contre le changement climatique ; construction des mécanismes et des politiques pour mobiliser toutes les ressources sociales pour promouvoir un développement rapide et durable.Le chef du gouvernement a demandé de continuer à améliorer l'environnement des investissements des entreprises, de simplifier les procédures administratives, d’édifier l’administration numérique.

La province doit mobiliser au maximum toutes les ressources pour le développement ; améliorer l'efficacité de l'attraction et de l'utilisation des capitaux d'investissement ; mettre l’accent sur l’investissement dans la connexion des infrastructures de transport, des infrastructures urbaines ; lutter contre les catastrophes naturelles.

Le Premier ministre a ordonné à Lâm Dông de restructurer et de développer le secteur agricole dans une direction verte et biologique, de promouvoir l’économie forestière. Lâm Dông doit promouvoir l'innovation, les startups, le développement et l'application de la science et de la technologie, accélérer la transformation numérique.

Lâm Dông doit aussi promouvoir la réforme administrative ; maintenir la sécurité politique, assurer l’ordre social et la sécurité et attacher de l'importance à l’édification du Parti et du système politique propres et forts.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh, aussi président du Conseil central d'émulation et de récompense, a vu des organisations et des entreprises remettre 41 milliards de dôngs au programme "Suppression des habitations précaires" dans la province de Lâm Dông.

Le même matin, le Premier ministre est rendu visite à la mère héroïque vietnamienne Trân Thi Thung dans la ville de Dà Lat, âgée de 88 ans, dont le mari et l'enfant sont des martyrs.

En 2023, dans le contexte de difficultés et de défis communs, Lâm Dông s’est efforcée d’obtenir des résultats positifs. La province a atteint et dépassé 14 des 18 objectifs socio-économiques proposés. Son taux de croissance du PIB a atteint 5,63%. Le PIB régional par habitant a atteint plus de 86 millions de dôngs/personne, le plus élevé des hauts plateaux du Centre. Le tourisme continue de jouer un rôle moteur, avec 8,65 millions de touristes enregistrés.

