Vietnam Airlines reçoit un Boeing 787-10 Dreamliner

>> Vietnam Airlines recevra de nouveaux avions ce mois-ci

>> Boeing : les négociations du plaider coupable pourraient durer plus longtemps que prévu

>> Production de Boeing : ses machinistes se mettent en ordre de grève

Photo : VNA/CVN

Cette opération vise à aider la compagnie aérienne à mieux répondre à la demande croissante des passagers pendant la haute saison estivale.

En tant que membre le plus grand de la famille 787, le Boeing 787-10 est l'avion le plus moderne et le plus grand utilisé au Vietnam à l'heure actuelle.

Avec une longueur de plus de 68 m, dont 24 sièges en classe affaires et 343 sièges en classe économique, le Boeing 787-10 transporte 15% de passagers et de fret en plus par rapport au Boeing 787-9.

Selon la compagnie aérienne, ses avions gros-porteurs opèrent principalement sur des lignes internationales, reliant le Vietnam à l'Asie du Nord-Est, à l'Europe, à l'Australie, aux États-Unis, ainsi que sur des lignes intérieures entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Vietnam Airlines possède désormais près de 100 avions, dont cinq Boeing 787-10, 11 Boeing 787-9 et 14 Airbus A350.

VNA/CVN