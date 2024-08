L’industrie manufacturière a le vent en poupe

>> L'industrie manufacturière et la transformation stimulent la croissance industrielle en cinq mois

>> Les transitions numérique et écologique de l'industrie manufacturière

>> La croissance se consolide grâce au rebond de l’industrie manufacturière

La production industrielle du Vietnam affiche des signes positifs depuis fin 2023, promettant de belles perspectives pour le pays, a déclaré la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang. Elle a indiqué que l’indice des directeurs d’achat (PMI) en juillet dernier a atteint 54,7 points, son plus haut niveau depuis novembre 2018. La production a bondi grâce à l’augmentation des nouvelles commandes pendant quatre mois consécutifs.

En même temps, l’indice de production industrielle (IIP) en juillet a progressé de 0,7% sur un mois et de 11,2% en glissement annuel. Il a enregistré des augmentations dans 60 des 63 villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

Opportunités d’accès à de nouveaux marchés

Phan Thi Thang a attribué ce résultat aux améliorations de la capacité de production des entreprises nationales, qui ont également montré leur volonté d’optimiser les opportunités d’accès à de nouveaux marchés dans un avenir proche.

Les politiques de soutien et les instructions du gouvernement concernant le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre de grands projets industriels ont contribué à renforcer la confiance des entreprises domestiques et étrangères.

Mme Thang a également souligné une série de défis du secteur manufacturier tels que les faiblesses intrinsèques, les volatilités régionales et mondiales, le risque de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, la dépendance à l’égard de certains marchés d’import-export, ainsi que la pression des enquêtes anti-dumping.

Dans ce contexte, le ministère de l’Industrie et du Commerce accélérera le décaissement des investissements publics, examinera les obstacles aux projets clés dans les domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz, de la transformation et de la fabrication afin de les mettre en service rapidement. Il poursuivra également sa coopération avec les entreprises d’investissements directs étrangers, les grandes entreprises nationales et étrangères, ainsi que les organisations internationales pour renforcer la connectivité et améliorer les capacités des fournisseurs nationaux. Il encouragera également l’achat de produits fabriqués localement et recherchera de nouveaux marchés pour les exportations clés, a souligné Phan Thi Thang.

Thê Linh/CVN