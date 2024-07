Vietnam Airlines célèbre le 30e anniversaire de sa 1re ligne directe entre le Vietnam et la R. de Corée

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a célébré le 30 e anniversaire de sa première ligne directe entre le Vietnam et la République de Corée. Cette célébration a été marquée par l'accueil du 15 millionième passager et la signature d'accords avec des partenaires sud-coréens, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée.

Il y a 30 ans, Vietnam Airlines a lancé sa première ligne directe entre le Vietnam et la République de Corée, reliant Hô Chi Minh-Ville à Séoul. Actuellement, le transporteur national propose six lignes directes entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Séoul ; Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Busan ; Dà Nang - Séoul et Cam Ranh - Séoul, avec une fréquence moyenne de 112 vols par semaine.

Vietnam Airlines est fière d'être la première et la seule compagnie aérienne au Vietnam à exploiter actuellement des avions à fuselage large modernes tels que l'Airbus A350 et le Boeing 787 sur les lignes desservant la République de Corée.

En trois décennies, Vietnam Airlines a effectué un total de 65.000 vols, transportant 15 millions de passagers et 291.300 tonnes de marchandises entre le Vietnam et la République de Corée.

Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, a déclaré que sa compagnie prévoyait de développer davantage de lignes aériennes à l'avenir, en desservant de nouvelles destinations, augmentant la fréquence et améliorant la qualité des services.

"Nous chercherons constamment à élargir les opportunités de coopération avec les autres compagnies aériennes, les partenaires et les clients sur le marché sud-coréen. Vietnam Airlines est fière d’être une compagnie fiable, connectant profondément le Vietnam et la République de Corée", a-t-il affirmé.

Dans le cadre de la visite du Premier ministre, Vietnam Airlines a signé des protocoles d'accord avec Korean Air et quatre agences de voyages en République de Corée. Vietnam Airlines se coordonnera avec ses partenaires pour renforcer la promotion de l’investissement et du tourisme, se soutenir dans les activités de publicité et de marketing, coopérer en matière de produits et services aéronautiques.

Les lignes de Vietnam Airlines vers la République de Corée ont contribué à favoriser la croissance économique, les relations dans le tourisme et la culture entre le Vietnam de la République de Corée, tout en renforçant l'amitié entre les deux peuples au cours des 30 dernières années.

En 2022, le Vietnam et la République de Corée ont élevé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Actuellement, les deux pays sont les troisièmes partenaires commerciaux l'un de l'autre.

