Vietjet

Accord de coopération pour renforcer la connexion aérienne Vietnam - Laos

Photo : VJ/CVN

L'événement s'est déroulé solennellement en présence du président vietnamien Tô Lâm et du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi que de nombreux hauts dirigeants des deux pays.

Cet accord prévoit la mise en œuvre de projets d'aviation civile et l'élargissement des activités commerciales et d'exploitation du secteur aérien au Laos. Vietjet s'engage également à créer jusqu'à 2.500 nouveaux emplois pour l'industrie aérienne du Laos. L’Académie d'aviation de Vietjet assumera le rôle de formation du personnel selon les normes internationales, parallèlement à la création d'une installation de maintenance technique (MRO) au Laos.

En tant que partenaire, l'Autorité de l'aviation civile du Laos fournira un soutien administratif et juridique ainsi que des infrastructures, en jouant le rôle de pont avec d'autres agences lao pour créer des conditions favorables permettant aux projets d'atteindre leurs objectifs comme prévu.

Développer la connexion aérienne au Laos

Les efforts de Vietjet pour développer la connexion aérienne au Laos offriront également des opportunités de vols à des coûts économiques et des services exceptionnels pour les habitants locaux et les touristes au Laos. Cela contribuera ainsi au développement économique, à l'augmentation des échanges commerciaux, touristiques et culturels entre le Laos et d’autres pays de la région dans les temps à venir.

Le ministère lao des Travaux publics et des Transports apprécie hautement les contributions et les capacités de Vietjet, une société internationale possédant une vaste expérience dans le secteur aérien. La signature d'accords de coopération sur le développement de l'aviation est conforme aux objectifs et orientations communs convenus par les gouvernements des deux pays dans le mémorandum d'accord sur la stratégie de coopération en matière de transport entre les deux gouvernements au cours de la période 2016-2025.

Photo : VJ/CVN

En 2023, Vietjet mettra en service un centre moderne de maintenance d'avions au niveau régional, exploité conjointement par la compagnie aérienne vietnamienne et Lao Airlines sous la direction de l'Autorité de l'aviation civile des deux pays, Vietnam et Laos.

Au début de cette année, Vietjet a également lancé un vol reliant la capitale Vientiane et Hô Chi Minh-Ville. En plus de ce vol, les liaisons nationales et internationales de Vietjet rendent les voyages plus faciles et plus pratiques avec un réseau de vols couvrant le Vietnam et d’autres destinations en Australie, en Inde, en République de Corée, au Japon, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et au Kazakhstan.

Le Vietnam est actuellement l'un des plus grands investisseurs et partenaires commerciaux du Laos et compte 255 projets d'investissement validés, avec un capital d’investissement d’environ 5,5 milliards d'USD. La coopération entre ces deux pays se développe fortement dans les domaines tels que le transport, le tourisme, la science et la technologie. Tout cela promeut le commerce et l'investissement, jouant un rôle important dans le développement durable et la prospérité commune entre le Vietnam et le Laos, et même au sein de la région.

Tân Dat/CVN