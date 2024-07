Vietnam Airlines recevra de nouveaux avions ce mois-ci

Photo : VN+/CVN

La décision vise à aider la compagnie aérienne Vietnam Airlines à mieux répondre à la demande croissante des passagers pendant la haute saison estivale.

De plus, elle propose des promotions aux passagers qui choisissent des vols partant tôt le matin ou tard le soir.

Selon Vietnam Airlines, le taux d'occupation de ses vols entre 21h00 et 05h00 en mai et juin vers des destinations touristiques clés telles que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Nha Trang, Dà Lat, Quy Nhon, et Phu Quôc a atteint 75 à 94%.

La compagnie aérienne coopère avec des localités et des partenaires à l'échelle nationale depuis la mi-juin pour proposer des produits combinés aviation-tourisme à des prix attractifs afin de stimuler la demande touristique intérieure.

Par exemple, Vietnam Airlines et Vinpearl ont lancé une série de réductions sur les billets d'avion et les chambres d'hôtel allant jusqu'à 50% pour les clients des vols partant de 21h00 à 05h00 vers des destinations où les hôtels Vinpearl sont disponibles.

VNA/CVN