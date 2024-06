Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées en Bourse

>> Vietjet : une 6e route vers l'Australie avec d'excellents sièges en classe affaires

>> Vietjet ouvre une 7e route reliant le Vietnam à l'Australie

>> Vietjet : deux nouvelles lignes reliant l'île de Phu Quôc à Taichung et Kaohsiung (Chine)

Forbes Vietnam a publié une liste des 50 meilleures sociétés cotées au Vietnam, comprenant des leaders dans divers domaines, des représentants emblématiques de divers secteurs d'activité et des noms bien connus sur le marché boursier depuis de nombreuses années.

Photo : VJ/CVN

Sur la base du rapport d'audit des résultats commerciaux de 2023, Vietjet se classe cinquième en termes de chiffre d'affaires avec 58,3 billions de dôngs (2,3 milliards d'USD), soit une augmentation de 45% par rapport à la même période en 2022. Outre Vietjet, le Top 50 comprend également de grandes entreprises telles que Petrolimex, Hoa Phat, PV Gas, Vinamilk, FPT...

En 2023, Vietjet a contribué environ 5.200 milliards de dôngs (209,6 millions d'USD) en taxes et frais directs et indirects. La compagnie s'est solidement rétablie après la pandémie, en maintenant et développant son réseau de vols intérieurs et en concentrant ses ressources sur l'expansion des vols internationaux.

Vietjet a exploité en toute sécurité 133.000 vols, transporté 25,3 millions de passagers, dont plus de 7,6 millions de passagers internationaux l'année dernière, soit une augmentation de 183% par rapport à 2022.

Photo : VJ/CVN

La compagnie aérienne a développé sa flotte de manière sûre, moderne et respectueuse de l'environnement, en adhérant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’économie en carburant et la réduction des émissions. Vietjet est en tête des notations de crédit, conformément aux directives du ministère des Finances. Elle a reçu la note de crédit la plus élevée (VnBBB-) parmi les entreprises vietnamiennes.

Le fait d'être parmi les 50 meilleures sociétés cotées en 2024 est l'une des nombreuses récompenses et distinctions que la compagnie a reçues dans le passé, telles que le Top 50 des meilleures compagnies aériennes au monde en termes d'opérations et de santé financière, le Top 50 des marques vietnamiennes les plus "valorisées", le Top 50 des entreprises les plus efficaces du Vietnam, le Top 10 des sociétés en gouvernance d'entreprise, entre autres.

Tân Dat/CVN