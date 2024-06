Les parcs éco-industriels gagnent du terrain au Vietnam

Le Vietnam est l’un des sept pays participant au Programme mondial pour les parcs éco-industriels (GEIPP), qui soutient la croissance économique du pays tout en garantissant la sécurité sociale et en protégeant l’environnement et l’écosystème.

Photo : Deep C/CVN

Le ministère du Plan et de l’Investissement s’est coordonné avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la reproduction du modèle de parc éco-industriel à Hai Phong (Nord), Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville (Sud) via un projet de mise en œuvre de parcs éco-industriels au Vietnam en cohérence avec l'approche du Programme mondial de parcs éco-industriels. Deep C (Hai Phong) est l’un des parcs industriels sélectionnés pour mettre en œuvre ce projet.

Des parcs éco-industriels

DEEP C a mis le pied au Vietnam en 1997 avec le développement de la ZI de Dinh Vu (aujourd’hui connue sous le nom de ZI DEEP C Hai Phong I) avec un partenariat entre le Comité populaire de Hai Phong et l’investisseur belge Rent-A-Port. Le Complexe des ZI DEEP C comprend actuellement cinq parcs industriels d'une superficie de 3.400 ha dans la ville de Hai Phong et dans la province de Quang Ninh (Nord) - deux pôles industriels et de croissance économique du Nord.

Lorsqu’il vient au Vietnam pour développer un parc industriel, DEEP C est conscient que l’investissement des entreprises doit aller de pair avec la protection de l’environnement. Il détermine qu’un parc éco-industriel constituera un avantage concurrentiel pour attirer les entreprises étrangères et venir ici louer des terrains pour construire des usines.

Photo : Deep C/CVN

Par conséquent, le système d’usines et d’entrepôts prêt à l’emploi du parc industriel DEEP C à Quang Ninh est construit pour être respectueux de l’environnement, conformément à LEED, un ensemble de normes de construction qui s’applique aux bâtiments neufs ou rénovés et qui vise à une utilisation rationnelle et efficace de l’énergie, des matériaux et de l’eau.

En outre, cette entreprise estime que le développement industriel peut aller de pair avec la conservation de la nature, c'est pourquoi elle a conservé et protégé les mangroves et les écosystèmes lors du développement du port maritime dans la province de Quang Ninh.

Conscient que l’eau est une ressource précieuse, DEEP C a investi dans des stations d’épuration répondant aux normes ISO 9001 et 14001. Les eaux usées sont collectées depuis des usines située dans le parc industriel et traitées selon un processus strict avant de retourner à l’environnement.

Pour réduire les déchets, en 2019, DEEP C a coopéré avec Dow Chemical pour construire la première route à partir de déchets plastiques recyclés d’une longueur de 1,4 km à Hai Phong. L’entreprise prévoit d’avoir davantage de chemins de ce type dans ses parcs industriels à l’avenir.

Des énergies renouvelables pour une production durable

Photo : Deep C/CVN

D’autre part, DEEP C se concentre sur l’utilisation des énergies renouvelables pour une production durable. Il diversifie ses approvisionnements en énergie en exploitant l’énergie solaire, éolienne et l’électricité issue du traitement des déchets.

Depuis début 2020, des panneaux solaires (d’une capacité de production électrique de 2,15 MWc chacun) ont été installés sur le toit des ateliers (20.000 m2) dans la zone industrielle DEEP C I (Hai Phong).

Outre l’énergie solaire, une turbine éolienne d’un montant d’investissement de 10 millions d’USD, a été installée à DEEP C II (Hai Phong) fin 2021, transformant l’énergie éolienne en électricité avec une capacité de 2,3 MW. Les parcs industriels DEEP C font partie des rares au Vietnam à utiliser l’énergie renouvelable issue du vent pour la production industrielle.

Semblable au fonctionnement de l’énergie solaire, celle éolienne approvisionne directement le réseau électrique interne des parcs industriels et l’énergie produite est consommée pour faire fonctionner les machines. D’autres initiatives telles que des projets visant à établir des systèmes d’énergie solaire sur des terrains vacants, convertir les déchets en électricité ou stocker et produire de l’énergie renouvelable sont également mises en œuvre.

Auparavant et comme pour la plupart des zones industrielles du Vietnam, la source d’électricité des parcs industriels de DEEP C provenait entièrement du réseau national. Mais grâce aux énergies renouvelables, DEEP C est de plus en plus proactif dans l’approvisionnement électrique, minimisant ainsi les problèmes liés à la source nationale. Ce complexe s’efforce à devenir autosuffisant à 50% de la demande d’électricité d'origine renouvelable d’ici 2030.

Quê Anh/CVN