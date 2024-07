Vietnam Airlines va ouvrir un vol direct Hanoï - Phnom Penh en octobre prochain

Photo: VNA/CVN

Vietnam Airlines compte effectuer quatre vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche, à bord d’avions Airbus A321.

Actuellement, les passagers en provenance de Hanoï doivent faire une escale à Vientiane, au Laos, pour rejoindre Phnom Penh.

Pendant plus de trois décennies, Vietnam Airlines a transporté près de 8,2 millions de passagers et 28.400 tonnes de fret sur plus de 81.000 vols entre le Vietnam et le Cambodge.

Samedi 13 juillet, la compagnie aérienne vietnamienne a signé un protocole d'accord avec la compagnie aérienne nationale cambodgienne Cambodge Angkor Air, l'Association cambodgienne du tourisme et le groupe Saigontourist pour promouvoir le tourisme entre les deux pays.

Le Vietnam s'est classé 2e en termes de nombre de touristes au Cambodge, avec plus d'un million en 2023. La même année, les touristes cambodgiens au Vietnam ont atteint plus de 400.000, se classant au huitième rang parmi les marchés pourvoyeurs de touristes au Vietnam.

