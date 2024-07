Les entreprises doivent se transformer pour soutenir leurs exportations

Alors que les principaux marchés d'importation ont tendance à imposer des exigences plus strictes en termes de responsabilité environnementale et sociale, les entreprises vietnamiennes doivent avoir des stratégies et des plans pour passer rapidement à la fabrication verte afin de soutenir les exportations, ont déclaré des experts lors d’une conférence récente à Hô Chi Minh-Ville.

>> Les entreprises vietnamiennes veulent booster leurs exportations vers le Japon

>> Les entreprises sont aidées à stimuler leurs exportations

>> Opportunités pour les exportations vietnamiennes vers la Russie

Photo : VNA/CVN

Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré lors de la conférence intitulée "Transactions actuelles du commerce extérieur : changements dans les stratégies commerciales et la gestion des différends" que le Vietnam s'est plus profondément intégré aux marchés mondiaux, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les entreprises de développer leurs échanges commerciaux.

En fait, a-t-elle ajouté, le commerce a en effet fortement augmenté ces dernières années : les importations et les exportations au premier semestre 2024 ont été estimées à plus de 190 milliards d'USD après avoir augmenté de 14,5% sur un an, et il y a eu un excédent commercial de 11,6 milliards d'USD. Mais cela comporte des défis et des risques.

Châu Viêt Bac, secrétaire général adjoint du Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC), a déclaré que les entreprises, en particulier dans les secteurs du commerce extérieur et de la logistique, sont confrontées à des obstacles techniques liés à l'environnement, à la fabrication verte et à la transformation numérique, car le monde est attentif au développement durable.

Les entreprises agiles pourraient profiter des opportunités de prospérer, tandis que celles qui s'adaptent plus lentement seraient confrontées à des défis croissants, car les marchés rendent progressivement les réglementations plus strictes, a-t-il déclaré.

Économie verte et circulaire

Alors que le développement durable devient une tendance inévitable à l'échelle mondiale, Hô Thi Quyên a souligné la nécessité pour le Vietnam de continuer à mettre en œuvre des mécanismes et des politiques pour la transformation verte et le développement d'une économie verte et circulaire.

Les intervenants ont également évoqué les risques juridiques auxquels les entreprises sont confrontées dans leurs activités d’importation et d’exportation.

Photo : VNA/CVN

Châu Viêt Bac a déclaré que les litiges liés au commerce extérieur et à l'achat et à la vente internationaux de marchandises ont toujours occupé la première place dans le nombre d'affaires portées devant le VIAC ces dernières années.

Dans beaucoup d'entre eux, les entreprises vietnamiennes sont désavantagées en raison d'erreurs commises dès la phase de négociation jusqu'à la signature des contrats, a-t-il expliqué.

La gestion des contrats et la gestion des risques sont extrêmement importantes dans le commerce international, a-t-il déclaré.

Bùi Van Thanh, directeur du cabinet d'avocats NewSun, qui possède de nombreuses années d'expérience dans le soutien aux entreprises nationales et étrangères en matière juridique, a déclaré que les entreprises doivent clairement comprendre la nature et les caractéristiques des contrats de commerce extérieur ainsi que les risques politiques et culturels potentiels.

Ils doivent également vérifier le statut juridique, la situation financière et le respect des lois et réglementations locales des parties contractantes, ainsi que des dispositions juridiques du pays hôte pour répondre aux risques, a-t-il indiqué.

Ils doivent faire très attention aux termes et conditions des contrats.

Défis à relever

Vu Quang Huy, directeur général de TEKCOM JSC, a déclaré que les exportations de produits en bois s'améliorent depuis la reprise de la demande, mais que les entreprises sont confrontées à un défi pour répondre aux critères de durabilité fixés par les marchés tels que les réglementations européennes sur la déforestation et les mesures de défense commerciale des États-Unis contre l'industrie du bois et les objectifs de zéro émission nette.

Ils ont également été victimes d'arnaques et sont régulièrement confrontés à des risques liés au paiement, au transport, aux fluctuations du marché, aux changements réglementaires, etc., a-t-il déclaré.

M. Huy a également évoqué la nécessité pour les entreprises d'évaluer soigneusement leurs partenaires, de rédiger des contrats clairs et détaillés, de disposer de méthodes de paiement et d'assurance des marchandises sûres, et de surveiller et mettre à jour régulièrement les informations sur le marché.

Tôn Nu Xuân Quyên, présidente de BLUSAIGON JSC, a déclaré que le commerce international est très volatil, avec un certain nombre de facteurs imprévisibles résultant de risques géopolitiques qui font augmenter les coûts.

Organisée par ITPC et VIAC, la conférence a vu la participation de près de 200 délégués d'entreprises d'import-export et d'associations professionnelles de la ville.

VNA/CVN