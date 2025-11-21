Vietnam Airlines inaugure une ligne directe Hô Chi Minh-Ville - Copenhague

La Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a officiellement annoncé l'ouverture de la ligne directe Hô Chi Minh-Ville - Copenhague, dont le premier vol est prévu le 15 décembre 2025. L'événement s'inscrit dans le cadre du programme de promotion touristique Vietnam-Europe, organisé par Vietnam Airlines en coopération avec des agences de voyage vietnamiennes et des partenaires nordiques.

>> Vietnam Airlines proposera des vols directs Hanoï - Cebu à partir de décembre

>> Vietnam Airlines lance pour la première fois son service "Check-in Lounge" au Vietnam

>> Vietnam Airlines inaugure une ligne directe reliant Hanoï à Jakarta

Il s'agit de la première liaison aérienne directe entre le Vietnam et le Danemark, ainsi que d'un nouveau corridor reliant l'Asie du Sud-Est à l'Europe du Nord. Avec un temps de vol ramené à environ 12 heures, la ligne sera exploitée à raison de trois vols hebdomadaires avec des Boeing 787-9 Dreamliner, offrant un confort optimal aux passagers.

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, les vols quitteront Hô Chi Minh-Ville à 22 h 45 les lundis, mercredis et vendredis ; dans le sens inverse, les départs de Copenhague auront lieu à 10 h 50 les mardis, jeudis et samedis.

À cette occasion, Vietnam Airlines a signé quatre accords de coopération majeurs avec des partenaires danois. Le premier, avec Greater Copenhagen Connected, vise à renforcer la promotion touristique et le développement du marché nordique. Le second, conclu avec l'aéroport de Copenhague, porte sur l'exploitation des infrastructures, l'amélioration des services et la coordination des activités de communication. Le troisième, paraphé avec Albatros Travel, concerne le développement de produits touristiques bilatéraux pour accroître les flux de visiteurs dans les deux sens. Le quatrième est un accord tripartite entre Vietnam Airlines, Saigontourist et Nordic Travel afin de développer les circuits forfaitaires et optimiser l'expérience client.

Ces engagements constituent une base solide pour un développement intégré et durable de la chaîne de valeur aviation - tourisme entre le Vietnam et l'Europe du Nord.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Thi Nguyêt, directrice du Département des ventes et du marketing de Vietnam Airlines, Copenhague, capitale du Danemark et plaque tournante régionale, joue le rôle de porte d'entrée vers toute la Scandinavie. L'ouverture de cette ligne devrait renforcer la compétitivité du Vietnam sur la carte touristique mondiale et favoriser les échanges économiques et d'investissement.

Nguyên Tiên Hoàng, directeur du bureau de représentation de Vietnam Airlines en France et en Europe, a indiqué que cette liaison s'ajoute à la stratégie de consolidation du réseau européen, couvrant désormais l'Europe de l'Ouest, du Sud, centrale et du Nord. Vietnam Airlines envisage, à l'horizon 2026-2027, d'augmenter les fréquences et d'étudier la possibilité d'une ligne reliant Copenhague à Hanoï.

Pour Ole Linnet Juul, conseiller principal de la Confédération de l'industrie danoise, cette nouvelle route apportera de réels avantages aux entreprises des deux pays.

VNA/CVN