Le CEPA contribuera à dynamiser les flux touristiques entre les Émirats arabes unis et le Vietnam

Des procédures de visa simplifiées et une meilleure connectivité aérienne devraient fortement stimuler le tourisme entre les Émirats arabes unis (EAU) et le Vietnam, dans un contexte de consolidation des liens bilatéraux après la signature, l'an dernier, de l'Accord de partenariat économique global (CEPA), selon plusieurs responsables du secteur cités par le quotidien émirati The National .

"Le CEPA va simplifier les échanges touristiques, commerciaux et d'investissements entre les deux pays, et le tourisme en bénéficiera naturellement", a expliqué Emily Jenkins, responsable produits et solutions numériques chez DW Travel, une agence basée à Dubaï. Elle a ajouté qu'"une procédure de visa allégée pour les résidents émiratis se rendant au Vietnam supprimerait un frein majeur au développement de nouvelles destinations".

Photo : VNA/CVN

Selon le CEPA, premier accord de ce type conclu par le Vietnam avec un pays du Moyen-Orient, les deux parties visent à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars par an. Dans le cadre de cet accord, les EAU ont accepté de supprimer progressivement les droits de douane sur 99% des exportations vietnamiennes, tandis que le Vietnam s'est engagé à supprimer les droits de douane sur 98,5% des exportations des Émirats arabes unis.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les EAU ont connu une forte croissance. Les exportations vietnamiennes vers les EAU, premier partenaire du Vietnam au Moyen-Orient, comprennent des produits électroniques, des textiles, des chaussures, ainsi que des produits de la mer et des produits agricoles, tandis que les EAU exportent vers le Vietnam des produits pétroliers, des métaux et des engrais.

Selon Meerah Ketait, responsable des loisirs et du commerce de détail aux EAU au sein du groupe Dnata Travel, le Vietnam gagne en popularité auprès des voyageurs émiratis grâce à l'amélioration des liaisons aériennes et à l'intérêt croissant pour la culture, la nature et les expériences balnéaires qu'offre le pays. "Chez Dnata Travel, nous enregistrons déjà +110 % de réservations de vols vers le Vietnam pour 2025 par rapport à la même période en 2024. Les nouvelles lignes d'Emirates et d'Etihad vers Dà Nang et Hanoï rendent la destination encore plus accessible", a-t-elle précisé.

Emily Jenkins (DW Travel) souligne que les voyageurs émiratis recherchent désormais des expériences asiatiques plus authentiques, au-delà des destinations classiques comme la Thaïlande ou Bali. "Nous constatons une forte hausse des recherches et des réservations pour Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Les compagnies augmentent leurs capacités et proposent des tarifs compétitifs", a-t-elle noté.

Photo : VNA/CVN

Une stratégie marketing conjointe entre les compagnies aériennes nationales, les offices de tourisme et les hôteliers contribuerait également à positionner le Vietnam comme une destination émergente de premier plan pour les voyageurs du Golfe, a-t-elle suggéré.

Selon Mme Jenkins, les agences de voyages des EAU doivent collaborer avec les compagnies aériennes, les hôtels et les agences réceptives vietnamiennes de confiance afin de proposer des itinéraires pertinents.

Du côté vietnamien, le développement de la certification halal, la formation linguistique (anglais et arabe) des guides et une meilleure communication sur les infrastructures adaptées aux visiteurs musulmans accéléreraient la conversion de l'intérêt en réservations concrètes, a-t-elle conclu.

VNA/CVN