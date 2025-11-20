Explorer l’un des meilleurs villages touristiques du monde à Lang Son

La province de Lang Son (Nord) abrite le village de Quynh Son, une localité récompensée comme l’un des "Best Tourism Villages" par une organisation internationale pour sa valeur culturelle et touristique unique.

>> Xa Phin, le village aux toits de mousse, joyau caché du Nord vietnamien

>> Tourisme : cinq destinations pour vivre des expériences agricoles au Centre

Photo : CTV/CVN

Le village se distingue notamment par son architecture traditionnelle : les maisons y sont construites avec des toits yin-yang et sont toutes orientées vers le sud. Cette orientation est choisie pour des raisons climatiques et culturelles, assurant une harmonie avec l'environnement et les traditions locales.

Le village de tourisme communautaire de Quynh Son (commune de Bac Son, province de Lang Son) se situe à environ 80 km au sud-ouest du centre-ville de la province. La population est composée majoritairement de Tày, avec plus de 400 foyers et environ 1.800 habitants.

Qu’est-ce qui est spécial à Quynh Son ?

Photo : CTV/CVN

Le village de Quynh Son se distingue par son cadre géographique exceptionnel. Situé dans une vallée à plus de 600 m d’altitude, il est entouré de rivières sinueuses et de majestueuses chaînes de montagnes. Grâce à cette situation, le village est souvent enveloppé d'une brume pittoresque.

Les habitants résident dans des maisons sur pilotis typiques, dont les toits yin-yang sont orientés vers le sud - symbole de vitalité, de chance et d’abondance. Cette architecture typique offre confort et bien-être tout au long de l’année.

Photo : CTV/CVN

Les habitants ne se contentent plus de l’agriculture : ils embellissent le village et proposent des séjours chez eux. Ce changement génère des revenus pour les habitants et pour la communauté.

Après 15 ans, ce village a mis en place un modèle réussi de tourisme communautaire, où chaque habitant est à la fois propriétaire, hôte et "ambassadeur culturel", présentant son village aux visiteurs internationaux.

Le tourisme à Quynh Son privilégie l’harmonie entre l’homme et la nature, entre préservation et développement. Grâce à cela, la localité est devenue un modèle de tourisme communautaire efficace, reconnu par des organisations internationales.

Pour devenir le meilleur village touristique du monde

Photos : CTV/CVN

Pour recevoir le prix "Meilleur village touristique 2025" par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le village devait satisfaire neuf critères : ressources culturelles et naturelles, protection du patrimoine, développement économique et social durable, infrastructures de connexion, et mise en œuvre d’initiatives innovantes en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.

La meilleure période pour visiter Quynh Son

Récemment, le village a accueilli le festival "Mùa vàng Bac Son 2025" (Saison d'Or Bac Son), qui s'est déroulé jusqu’au 11 novembre et a proposé de nombreuses activités offrant des expériences uniques aux habitants et aux visiteurs.

Les visiteurs peuvent y pratiquer des activités de loisir originales au milieu des rizières dorées, notamment le parapente et le SUP (Stand Up Paddle).

Pour une immersion plus profonde dans la culture locale, il est fortement recommandé de visiter le village les 12 et 13 du premier mois lunaire, période durant laquelle se tient le festival Lông Tông, une fête traditionnelle très animée de l'ethnie Tày.

À Quynh Son, les visiteurs peuvent loger dans les maisons sur pilotis des habitants, participer aux travaux agricoles quotidiens et goûter aux spécialités locales comme le bánh chưng (gâteau au riz gluant) noir, le phở (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou au poulet) acide, le thịt tái (viande saignante), le xôi cẩm (riz gluant violet) ou le khâu nhục (poitrine de porc mijotée à la vapeur à la manière de Lang Son).

Afin de préserver et de valoriser le titre de "Meilleur village touristique 2025", Trân Thi Bich Hanh, directrice du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Lang Son, a souligné que des améliorations ciblées sont nécessaires.

Les deux principaux défis identifiés sont, primo, les infrastructures routières : l'amélioration de l'accessibilité, notamment l'état des routes, car il reste difficile de se rendre de Hanoï à Bac Son (la région du village). Et secundo la formation des ressources humaines : il est nécessaire de former davantage les habitants, dont les services touristiques reposent encore majoritairement sur l'expérience plutôt que sur des compétences professionnelles standardisées.

Dans les mois à venir, le centre travaillera avec des organismes de formation pour améliorer le service et l’accueil, afin de rendre Quynh Son plus professionnel pour les visiteurs.

Photo : CTV/CVN

Cinq "Meilleurs villages touristiques du monde"

À ce jour, cinq villages vietnamiens ont été reconnus par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) comme "Meilleurs villages touristiques" : Tân Hoa (Quang Tri), Thai Hai (Thai Nguyên), le village de légumes de Trà Quê (Dà Nang), Lô Lô Chai (Tuyên Quang) et le village communautaire de Quynh Son (Lang Son).

Minh Hang/CVN