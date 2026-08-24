Vietnam Airlines inaugure une liaison directe avec le Sri Lanka

Vietnam Airlines a officiellement inauguré une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo, devenant la première compagnie aérienne vietnamienne à desservir directement le Sri Lanka. Cette nouvelle ligne intervient alors que le trafic de passagers entre les deux pays connaît une forte croissance, notamment depuis le début de 2026.

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Photo : VNA/CVN

La liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo est opérée à raison de trois vols par semaine, au départ de Hô Chi Minh-Ville les mercredi, vendredi et dimanche, et de Colombo les lundi, jeudi et samedi.

L’ouverture de cette liaison intervient dans un contexte de forte hausse de la demande de voyages entre les deux pays. Au premier trimestre 2026, le nombre de passagers a progressé de plus de 136% sur un an. En 2025, plus de 38 000 passagers ont voyagé entre le Vietnam et le Sri Lanka, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2024.

Avant l’ouverture de cette ligne directe, les voyageurs devaient principalement transiter par les grands hubs aériens de la région. La nouvelle liaison offre une option de vol direct, tout en réduisant la durée du voyage et en facilitant les déplacements touristiques, les visites familiales et les échanges commerciaux entre les deux marchés.

La ligne Hô Chi Minh-Ville - Colombo s’inscrit dans le plan d’expansion du réseau international de Vietnam Airlines en 2026. La compagnie a notamment lancé auparavant les liaisons directes Hanoï - Amsterdam et Hô Chi Minh-Ville - Phuket, tout en augmentant la fréquence de plusieurs liaisons vers Moscou, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Melbourne, Sydney, Singapour et Manille.

L’élargissement du réseau international permettra non seulement d’offrir davantage de choix aux voyageurs, mais aussi de renforcer la connectivité du Vietnam avec les marchés du tourisme, du commerce et de l’investissement.

VNA/CVN