Une percée des transports après 50 ans de construction et de développement

Plus de 50 ans après la réunification du pays, Hô Chi Minh-Ville a connu de profondes transformations. D’une métropole dont les infrastructures de transport restaient encore limitées, la ville a progressivement mis en place un réseau de routes, de ponts, de tunnels, d’autoroutes, de ports maritimes, d’aéroports et de chemins de fer urbains, jetant ainsi les bases de son développement socio-économique et de l’expansion de son espace urbain.

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Les transports constituent l’un des domaines qui illustrent le plus clairement le rythme de développement de Hô Chi Minh-Ville. Chaque nouvelle route, chaque nouveau pont ou projet de métro ne répond pas seulement aux besoins de déplacement, mais ouvre également de nouveaux espaces de développement, reliant la ville aux provinces et localités de la région économique clé du Sud ainsi qu’aux marchés internationaux.

Des voies urbaines à un réseau de connexion régional

Dans les premières années qui ont suivi la réunification, Hô Chi Minh-Ville a dû faire face à de nombreuses difficultés en matière d’infrastructures. Le réseau routier était principalement concentré dans les quartiers centraux, tandis que les connexions avec les zones périphériques et les localités voisines restaient limitées.

Avec le processus de Renouveau, le développement économique, la croissance rapide de la population et l’accélération de l’urbanisation ont exercé une forte pression sur les infrastructures de transport. Des millions de véhicules circulant chaque jour ont fait des embouteillages un défi de plus en plus important.

Afin de répondre aux exigences du développement, la ville a continuellement investi dans l’élargissement de ses principaux axes routiers, la construction de nouveaux corridors de transport et le renforcement des connexions avec les localités environnantes.

Des ouvrages tels que le boulevard Vo Van Kiêt - Mai Chi Tho, le boulevard Phạm Van Dông, l’avenue Nguyên Van Linh, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây ou encore l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong ont contribué à transformer considérablement le visage des transports de la ville.

Les ponts et ouvrages permettant de franchir les cours d’eau, tels que les ponts Phu My, Thu Thiêm, Binh Triêu et Binh Loi, ainsi que le tunnel de Thu Thiêm, ont créé de nouvelles connexions importantes. Le tunnel de Thủ Thiêm et le système de ponts traversant le fleuve Sài Gon ont notamment contribué à étendre l’espace urbain vers l’Est, favorisant le développement de la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm et des secteurs voisins.

Les transports ne constituent donc plus simplement une infrastructure destinée aux déplacements, mais sont devenus un moteur du développement urbain. De nombreux secteurs autrefois encore peu peuplés accueillent désormais des zones résidentielles, des centres commerciaux, des parcs de haute technologie et de nouvelles zones urbaines.

Le métro ouvre un nouveau chapitre

L’un des jalons importants dans le développement des transports à Hô Chi Minh-Ville est la mise en place du réseau ferroviaire urbain. Après de nombreuses années de préparation, la mise en service de la première ligne de métro a marqué le passage d’un modèle de transport reposant principalement sur les véhicules individuels à un système de transport public de masse.

L’apparition du métro revêt une signification qui dépasse largement celle d’un simple projet de transport. Il est devenu le symbole d’une Hô Chi Minh-Ville moderne, où les habitants disposent désormais d’une nouvelle possibilité de déplacement, plus rapide, plus pratique et plus respectueuse de l’environnement.

Pendant de nombreuses décennies, la moto a été le principal moyen de transport des habitants de la ville. Cependant, avec la croissance rapide de la population et du nombre de véhicules, la dépendance excessive aux moyens de transport individuels a entraîné de nombreuses conséquences, telles que les embouteillages, la pollution de l’air et les nuisances sonores.

Le développement du métro, des autobus et d’autres moyens de transport public constitue donc une orientation incontournable. La ville s’est fixé pour objectif de développer, au cours des prochaines années, un vaste réseau ferroviaire urbain afin de mettre progressivement en place un système de transport public capable de répondre aux besoins de déplacement d’une mégapole.

Les futures lignes de métro ne relieront pas seulement les zones résidentielles, mais contribueront également à la création de nouveaux centres urbains autour des stations, selon le modèle de développement urbain orienté vers les transports en commun, ou TOD.

Les habitants pourront ainsi vivre, travailler, faire leurs achats et accéder aux différents services dans un périmètre facilement accessible autour des stations, réduisant ainsi le recours aux véhicules individuels.

Une percée grâce aux routes périphériques

L’une des grandes orientations actuelles de Hô Chi Minh-Ville consiste à achever le réseau de routes périphériques et les axes de transport interrégionaux.

Alors qu’autrefois la plupart des routes étaient organisées selon un axe reliant le centre aux zones périphériques, les voies périphériques permettent désormais de créer des connexions transversales, offrant aux véhicules la possibilité de se déplacer d’une localité à une autre sans avoir à traverser le centre-ville.

Ces routes périphériques jouent un rôle particulièrement important dans la connexion entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Binh Duong, Dông Nai, Tây Ninh, Long An ainsi que d’autres localités de la région. Une fois achevé, ce réseau contribuera à réduire la pression sur la circulation urbaine, à raccourcir les délais de transport des marchandises et à élargir l’espace de développement urbain.

Il constitue également une base importante pour permettre à Hô Chi Minh-Ville de se développer selon un modèle urbain polycentrique, plutôt que de concentrer une part excessive de ses activités dans la zone centrale.

L’élargissement du territoire et de l’espace de développement de Hô Chi Minh-Ville renforce encore la nécessité de construire un système de transport à l’échelle régionale. Les réseaux routiers et ferroviaires, les ports maritimes et les centres logistiques doivent être planifiés de manière cohérente afin de former un réseau interconnecté et unifié.

Relier ports, aéroports et chaîne logistique

Hô Chi Minh-Ville n’est pas seulement un grand centre de population, mais également un important pôle économique, commercial et logistique du Sud du Vietnam. Les ports maritimes, les aéroports et les réseaux autoroutiers jouent un rôle essentiel dans l’acheminement des marchandises des provinces et villes vers les marchés nationaux et internationaux.

Le port de Cát Lái, la zone portuaire de Hiêp Phuoc ainsi que le réseau logistique occupent une position importante dans les activités d’import-export. De son côté, l’aéroport international de Tân Son Nhât constitue l’une des principales plateformes aériennes du pays.

Le développement de l’aéroport de Long Thành, des nouvelles autoroutes et du réseau de routes périphériques favorisera un renforcement des connexions entre Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et les autres localités de la région.

À l’avenir, la mise en place de connexions cohérentes entre les aéroports, les ports maritimes, les routes, les chemins de fer et les centres logistiques revêtira une importance décisive pour la compétitivité de la ville.

Un système de transport efficace permet non seulement de faciliter les déplacements des habitants, mais également de réduire les coûts de transport, de raccourcir les délais de livraison et d’améliorer l’attractivité du climat d’investissement.

Des transports modernes aux transports verts

Parallèlement au développement des infrastructures, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui confrontée à la nécessité de se transformer vers un modèle de transport vert et intelligent.

Alors que l’objectif principal consistait autrefois à élargir les routes afin de répondre à l’augmentation constante du nombre de véhicules, la ville doit désormais chercher à réduire sa dépendance aux moyens de transport individuels, à augmenter la part des transports publics et à diminuer les émissions.

Le développement des véhicules électriques, des autobus électriques, du métro et de nouveaux modes de déplacement entraîne déjà des changements dans les habitudes de mobilité. À l’avenir, un même trajet pourra combiner plusieurs moyens de transport : autobus, métro, vélos en libre-service, véhicules partagés ou moyens de transport électriques pour le dernier kilomètre.

Parallèlement, les technologies numériques joueront un rôle de plus en plus important. Les systèmes intelligents de gestion du trafic, les données en temps réel, les applications de navigation, le paiement électronique et les plateformes de connexion entre les différents moyens de transport pourront contribuer à une régulation plus efficace de la circulation.

Une ville intelligente ne doit donc pas seulement disposer d’infrastructures modernes, mais également être capable de les gérer et de les exploiter de manière intelligente.

Les défis à relever

Malgré les nombreuses avancées réalisées, les transports restent l’un des grands défis de Hô Chi Minh-Ville. Les embouteillages aux principales portes d’entrée de la ville, la pression du trafic dans les zones centrales, les inondations et le manque de coordination entre certains modes de transport constituent encore des problèmes à résoudre.

La croissance du nombre de véhicules et des besoins de déplacement peut, en réalité, être plus rapide que le rythme des investissements dans les infrastructures. L’élargissement des routes à lui seul ne permettra donc pas de résoudre définitivement les problèmes d’embouteillage.

La ville doit simultanément développer les transports publics, réorganiser l’espace urbain, maîtriser l’usage des véhicules individuels, appliquer les nouvelles technologies et améliorer la qualité des services de transport.

Le financement constitue également un défi majeur. Les projets de métro, de routes périphériques, de ponts, d’autoroutes et de connexions interrégionales nécessitent des ressources financières considérables. La mobilisation des ressources sociales, le renforcement des partenariats public-privé et l’amélioration des mécanismes d’investissement seront donc essentiels.

Après plus de 50 ans de développement, les transports de Hô Chi Minh-Ville ont parcouru un long chemin. D’un réseau routier principalement destiné à desservir la zone centrale, la ville construit progressivement un système de transport à plusieurs niveaux, multimodal et fortement connecté à l’échelle régionale.

Dans cette nouvelle étape, l’objectif ne consiste pas seulement à construire davantage de routes ou à accroître les capacités de transport. Plus important encore, il s’agit de créer un système permettant aux habitants de gagner du temps, aux entreprises de réduire leurs coûts et à la ville d’utiliser plus efficacement ses ressources foncières.

Hô Chi Minh-Ville se trouve aujourd’hui devant une grande opportunité de réaliser une véritable percée dans le domaine des transports, avec de nombreux projets de routes, de métro, de voies périphériques, d’autoroutes, de ports maritimes et de centres logistiques en cours de mise en œuvre.

S’ils sont planifiés de manière cohérente et financés efficacement, ces nouveaux systèmes de transport permettront non seulement de résoudre les goulets d’étranglement actuels, mais également de façonner le visage de la ville pour les décennies à venir.

Des routes des premiers jours qui ont suivi la réunification aux grands boulevards, aux ponts, aux lignes de métro et aux autoroutes modernes d’aujourd’hui, les transports ont accompagné chaque étape du développement de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Minh Thu - Quang Châu/CVN