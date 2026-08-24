Les opérateurs portuaires affichent de solides résultats au premier semestre

Les opérateurs portuaires cotés en bourse ont enregistré une forte croissance de leurs résultats au premier semestre 2026, soutenue par l'expansion des activités d'import-export, l'augmentation des volumes de marchandises et une meilleure efficacité opérationnelle ; la haute saison de fin d'année devrait par ailleurs offrir de nouvelles perspectives de croissance.

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Photo : VNA/CVN

Gemadept Corporation a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3.120 milliards de dôngs (120 millions de dollars) au cours des six premiers mois, soit une hausse de 16% sur un an, tandis que son bénéfice net a bondi de 71% pour atteindre 1.940 milliards de dôngs.

Selon Saigon-Hanoi Securities (SHS), cette croissance provient à la fois des activités principales et d'une plus-value de cession. Les activités portuaires et logistiques ont continué de bénéficier d'une demande favorable à l'import-export et de la mise en service de la phase 3 du port de Nam Dinh Vu.

La contribution aux bénéfices des coentreprises et des sociétés associées a augmenté de 58%, celle de Gemalink seule progressant de 43%. Cette amélioration a permis de mieux refléter la performance opérationnelle de base, alors que Gemadept a également enregistré un gain exceptionnel de plus de 600 milliards de dôngs grâce à une opération de cession au deuxième trimestre.

Gemalink devrait rester un moteur de croissance à long terme pour Gemadept, grâce à sa position au sein du complexe portuaire en eau profonde de Cai Mép-Thi Vai. La mise en service de la phase 2A de Gemalink est prévue pour fin 2027, ce qui ajoutera une capacité d'environ 900.000 EVP (équivalent vingt pieds).

Vietnam Maritime Corporation a également affiché une forte croissance : son chiffre d'affaires semestriel a progressé de 56% pour atteindre 13.050 milliards de dôngs et son bénéfice net a doublé, s'établissant à 2.020 milliards de dôngs. Le bénéfice provenant des sociétés associées a augmenté de 87% pour atteindre près de 370 milliards de dôngs.

L'entreprise a indiqué que la croissance de la production, du commerce extérieur et du transport de marchandises avait soutenu les services portuaires et maritimes, bien que l'instabilité géopolitique, les coûts du carburant et des assurances ainsi que l'allongement des temps de transport sur les liaisons internationales demeurent des facteurs de risque. Sa filiale Hai Phong Port, détenue à 92,56%, a enregistré un chiffre d'affaires net de 1.700 milliards de dôngs, en hausse de 37%, tandis que son bénéfice avant impôt a bondi de 92% pour atteindre 1.010 milliards de dôngs. Le bénéfice net a plus que doublé, s'établissant à 838 milliards de dôngs.

Avec un objectif de bénéfice avant impôt de 1.520 milliards de dôngs pour l'année, l'entreprise avait déjà réalisé près de 67% de son plan annuel au bout de six mois.

De son côté, la société Dinh Vu Port Investment and Development a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 335 milliards de dôngs, en hausse de 9%, tandis que son bénéfice avant impôt a augmenté de 19% pour atteindre 197 milliards de dôngs.

NH Securities Vietnam prévoit que l'activité d'import-export entrera dans sa période de pointe au second semestre, offrant ainsi à Dinh Vu Port la possibilité de dépasser ses objectifs annuels.

Photo : VNA/CVN

L'entreprise pourrait également bénéficier d'un transfert de trafic de marchandises depuis les ports situés en amont de la rivière Câm vers des installations situées en aval, telles que Dinh Vu, Tân Vu et Nam Dinh Vu, à mesure que les ports plus anciens sont progressivement délocalisés ou reconvertis.

Alors que la capacité d'accostage de Dinh Vu Port approche de la saturation, les activités logistiques connexes pourraient constituer un nouveau levier de croissance. L'entreposage, l'amarrage et d'autres services à valeur ajoutée pourraient accroître les revenus sans nécessiter une augmentation de la capacité de manutention.

Le port de Quy Nhon a également enregistré des résultats positifs : son chiffre d'affaires net a progressé de 39% pour atteindre 739 milliards de dôngs et son bénéfice net a augmenté de 31% pour s'établir à 85 milliards de dôngs.

Selon MB Securities, la croissance soutenue du chiffre d'affaires lié à l'import-export continue de favoriser le secteur portuaire dans son ensemble ; Gemadept et Hai Phong Port devraient figurer parmi les entreprises enregistrant une croissance notable.

Un autre moteur potentiel pour 2026 réside dans la hausse des tarifs de services dans certains ports en eau profonde. Les analyses de marché indiquent que les frais de manutention pourraient augmenter de 10 à 15%, ce qui pourrait accroître les recettes et les marges bénéficiaires des opérateurs disposant d'installations stratégiquement situées.

Toutefois, les perspectives de croissance varient d'un opérateur à l'autre. Pour Gemadept, les moteurs de croissance reposent sur Gemalink, Nam Dinh Vu et son réseau logistique, tandis que les ports de Hai Phong et de Dinh Vu devraient tirer parti du transfert des flux de marchandises vers les installations situées en aval, à Hai Phong.

Vietnam Container Shipping dispose encore d'une marge de progression en matière d'efficacité grâce à l'optimisation de son réseau portuaire dans le nord du pays.

VNA/CVN