Têt 2027 : Vietnam Airlines met en vente près de 3,7 millions de sièges

Le groupe Vietnam Airlines, qui comprend Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, ouvrira à la vente, à partir du 25 août, les billets pour la période du Têt 2027, avec près de 3,7 millions de sièges sur l’ensemble de son réseau domestique et international.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Le nombre de places connaît une hausse de 11% par rapport à la période de pointe du Têt 2026. Il s’agit de la première phase de mise en vente pour ces compagnies pour la période de pointe d’un mois, du 22 janvier au 20 février 2027 (soit du 15e jour du 12e mois au 15e jour du 1er mois du calendrier lunaire).

Cette mise en vente anticipée permettra aux passagers de disposer de davantage de temps pour planifier leur retour au pays natal, leurs visites familiales ou leurs voyages. Vietnam Airlines suivra également l’évolution des réservations afin d’ajuster la capacité sur chaque liaison en fonction de la demande réelle.

Sur le réseau intérieur, le nombre de places disponibles entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville devrait augmenter de 15,4%, celui entre Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang de 7%, et celui entre Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong, Thanh Hoa, Vinh, Huê... de 6% à 13% par rapport au Têt 2026.

Le marché aérien pendant la période du Têt présente une caractéristique particulière en termes de flux de déplacements. Avant le Têt, les passagers se déplacent principalement des provinces et villes du Sud vers celles du Nord et du Centre pour rentrer chez eux ou rendre visite à leurs proches. Après le Têt, le flux s’inverse. Cette disparité ouvre également une autre possibilité pour les familles souhaitant combiner retrouvailles familiales et voyage pendant ces longues vacances.

"Outre les besoins de retour au pays natal et de visites familiales, de plus en plus de familles choisissent les vacances du Têt pour se retrouver et voyager ensemble. En choisissant avec souplesse des vols dans le sens inverse du flux de pointe, les passagers disposent généralement de davantage de possibilités en termes d’horaires et de tarifs. C’est également une manière de profiter des longues vacances pour voyager en famille, tout en contribuant à mieux équilibrer les flux de passagers dans les deux sens", a déclaré Nguyên Quang Trung, vice-directeur général de Vietnam Airlines.

Avant le Têt, alors que les vols du Sud vers le Nord et le Centre affichent une forte demande, les passagers au départ de Hanoï et du Nord peuvent choisir des vols à destination de Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Cam Ranh ou Phu Quôc. Après le Têt, l’avantage en termes de disponibilité et de tarifs se déplacera vers certaines liaisons du Sud et du Centre vers le Nord. Sur ces vols opérant dans le sens inverse du flux de pointe, les billets entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville seront proposés à partir de 888.000 dôngs par trajet, et ceux entre Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, Huê, Tuy Hoà ou Quy Nhon à partir de 666.000 dôngs par trajet, taxes et frais compris.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Sur le réseau international, le groupe Vietnam Airlines augmentera le nombre de vols entre le Vietnam et le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour ainsi que vers certains marchés enregistrant une forte demande de voyages et de visites familiales. Du 22 janvier au 20 février 2027, l’offre internationale dépassera 1,1 million de places, soit une hausse de plus de 10% par rapport au Têt 2026. À noter notamment que le nombre de places sur les liaisons Dà Nang - Séoul augmentera de 94%, Hanoï - Osaka de 81%, Hanoï - Taipei de 64% et Dà Nang - Tokyo de 58%.

Les vols partant après 21h00 et arrivant avant 5h00 le lendemain matin seront également renforcés pendant les journées de pointe, afin de mieux répartir le flux de passagers en dehors des créneaux horaires très fréquentés durant la journée, d’optimiser l’exploitation de la flotte et d’élargir le choix des horaires. Les vols tôt le matin et tard le soir représenteront environ 17% du nombre total de vols.

En fonction de l’évolution réelle des réservations, le groupe Vietnam Airlines continuera d’actualiser et d’augmenter l’offre sur les liaisons enregistrant une forte demande, notamment dans les jours précédant le Têt et pendant la période de retour au travail après les vacances.

Vietnam Airlines recommande aux passagers de réserver leurs billets à l’avance et de faire preuve de souplesse quant aux dates et aux horaires de vol. Pour les familles ayant prévu de voyager, les vols opérant dans le sens inverse du flux de pointe peuvent faciliter l’organisation de leur programme et accroître leurs chances d’obtenir des billets à des tarifs avantageux.

Les passagers sont invités à acheter leurs billets via le site Internet, l’application mobile "Vietnam Airlines", Zalo, la page Facebook officielle, les guichets de vente, les agences agréées de Vietnam Airlines afin de garantir leurs droits et d’éviter les billets contrefaits ou invalides. Les informations sont disponibles sur le site Internet www.vietnamairlines.com, l’application Vietnam Airlines et le centre de relation client au 19 00 11 00.

Thu Huong/CVN