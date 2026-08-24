Vietnam - Chine : de la coopération décentralisée à une dynamique à l’échelle du corridor

Réunis le 24 août à Lào Cai, les représentants de Lào Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh (Vietnam) et du Yunnan (Chine) ont convenu de passer d’une coopération entre localités à une approche intégrée à l’échelle de l’ensemble du corridor économique.

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Photo : VNA/CVN

Les cinq provinces et villes de Lào Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh (Vietnam) et du Yunnan (Chine) ont convenu, le 24 août, de renforcer leur coopération sur l’ensemble du corridor économique, en passant d’initiatives séparées à une approche intégrée et de simples échanges à des partenariats substantiels générant des résultats concrets.

La 12e Conférence de coopération du corridor économique reliant ces cinq provinces et villes s’est tenue à Lào Cai. Elle a permis aux parties de faire le bilan de leur coopération et de définir de nouvelles orientations et des programmes concrets, pratiques et efficaces, contribuant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine.

Le secrétaire du Comité du Parti de Lào Cai, Duong Quôc Huy, a souligné que les localités du corridor économique faisaient face à de nouvelles opportunités et perspectives de développement. Fortes de leurs atouts respectifs - Hanoï en tant que centre politique, de connaissances, de sciences, technologies et d’innovation, Hai Phong avec son projet de zone de libre-échange de nouvelle génération, Quang Ninh développant son économie maritime, Lào Cai jouant le rôle de porte d’entrée et de plateforme de connectivité avec le Yunnan, et la province chinoise renforçant son ouverture vers l’Asie du Sud-Est -, les localités doivent passer d’une simple coopération à une coopération créatrice de valeur et génératrice de bénéfices communs pour l’ensemble du corridor.

Liu Hongjian, secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan et secrétaire du Comité du PCC de Kunming, a estimé que les cinq provinces et villes se trouvaient actuellement à une étape déterminante de leur développement. Il a souligné la nécessité de perfectionner le modèle de coopération afin d’accélérer le développement commun.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Bùi Duy Cuong, a proposé de coordonner étroitement les efforts avec les ministères, secteurs et localités afin d’accélérer le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, qui doit favoriser une connectivité moderne et synchronisée de l’ensemble du corridor. Il a également appelé à intensifier la coopération dans les parcs éco-industriels et de haute technologie, les sciences et technologies, la transformation numérique, l’agriculture intelligente et la logistique du froid.

Le vice-président du Comité populaire de Hai Phong, Nguyên Minh Hùng, a pour sa part souligné que la prochaine étape devait permettre de connecter les infrastructures, les entreprises, les marchés et les chaînes de valeur sur l’ensemble du corridor. Il a proposé de renforcer les liens en matière de chaînes de valeur et d’investissement, notamment dans l’agroalimentaire, la sous-traitance industrielle, les équipements électriques et électroniques, l’énergie verte, la logistique intelligente et le commerce électronique transfrontalier…

Le vice-président du Comité populaire de Quang Ninh, Lê Van Anh, a mis l’accent sur le développement du tourisme dans le cadre de l’Année de coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027. Il a proposé d’élaborer des circuits reliant le Yunnan, Lào Cai, Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh dans les deux sens, en combinant les transports routier, ferroviaire et aérien.

À cette occasion, les parties ont signé le procès-verbal de coopération pour la prochaine période. Elles ont convenu de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux et d’approfondir la coopération concrète dans les transports, l’investissement, le commerce, la logistique, le tourisme, la culture, l’éducation, la santé, les sciences et technologies et d’autres domaines, contribuant ainsi à la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique.

Les parties ont enfin convenu que la 13e Conférence de coopération du corridor économique des cinq provinces et villes de Lào Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh (Vietnam) et du Yunnan (Chine) se tiendrait à Hai Phong en 2028.

VNA/CVN