Pour dynamiser la réforme de l'environnement des investissements

Le 24 août, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la compagnie de conseil d’EY Vietnam, a organisé une conférence de formation sur le programme d'enquête et d'évaluation de l'Indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale (DDCI) pour 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

>> Hô Chi Minh-Ville lance l'indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale en 2024

>> Promotion de la transformation numérique des PME à l'ère de l'IA

>> Hô Chi Minh-Ville se prépare à l'ère quantique : la formation des talents au cœur de la stratégie nationale

Cette conférence visait à fournir des orientations détaillées sur le processus d'enquête, à aider les différentes entités à harmoniser leur compréhension et à maîtriser les compétences professionnelles, contribuant ainsi à dynamiser la réforme de l'environnement des investissements et des affaires dans la ville.

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a souligné que l'objectif principal de la conférence était de garantir la mise en œuvre efficace des activités d'enquête et l'obtention des meilleurs résultats possibles. Elle a également indiqué que l'année 2026 marque une étape importante, le programme DDCI étant mis en œuvre dans le contexte du modèle d'autorité locale à deux niveaux appliqué par la ville suite à la fusion administrative. Il convient de noter que l'échelle d'évaluation de cette année est la plus vaste jamais réalisée, impliquant 22 services et branches et 168 quartiers, communes et zones spéciales.

La feuille de route de mise en œuvre a également été clairement définie : la phase d'enquête à grande échelle se déroulera d'août à septembre 2026 et les résultats officiels seront annoncés en décembre 2026. En matière de coordination, toutes les unités doivent garantir la disponibilité de référents, fournir des listes de données précises afin d'assurer la représentativité maximale de l'échantillon et sensibiliser les entreprises à la participation.

Hô Thi Quyên a également proposé que les unités respectent scrupuleusement le principe de non-influence ou d'impartialité envers les répondants afin de garantir le respect des principes d'indépendance, de rigueur scientifique, d'honnêteté et de transparence du programme.

Cinq étapes clés pour déployer la DDCI 2026

Lors de la conférence, des représentants de la compagnie de conseil d’EY Vietnam ont présenté en détail la méthodologie et la structure des indices pour la DDCI 2026. L'élaboration de cet outil a été réalisée grâce à des enquêtes de terrain approfondies et à une série de consultations pluridisciplinaires. Les indices pour la DDCI 2026 ont ainsi été finalisés afin d'assurer leur compatibilité avec l'IPC 2025 (Indice de compétitivité provinciale IPC 2.0), de fonctionner efficacement dans le cadre du modèle de gouvernance urbaine à deux niveaux et d'intégrer étroitement les priorités stratégiques de la ville en matière de transformation numérique, d'innovation et de croissance verte.

Concrètement, les indices pour la DDCI 2026 sont divisés en 10 indicateurs, chacun disposant de systèmes de données de mesure détaillés pour son groupe cible. Le processus de mise en œuvre est également structuré avec rigueur en cinq étapes clés : l'élaboration de l'outil, la collecte et le nettoyage des données, la réalisation d'une enquête combinant entretiens en ligne et entretiens en face-à-face, l'analyse des données pour l'attribution des scores et, enfin, la publication d'un rapport de classement assorti de recommandations d'amélioration spécifiques.

Dans ses remarques finales, la vice-directrice Hô Thi Quyên a demandé aux services et agences concernés de diffuser rapidement le contenu de la formation à leurs départements spécialisés, en accordant une attention particulière au guichet unique, qui est en contact direct et fréquent avec les citoyens et les entreprises. Elle a également insisté sur l'importance pour les agences de collaborer étroitement avec l'ITPC et la compagnie de conseil d’EY Vietnam afin d'identifier au plus vite les éventuels obstacles et d'allouer les ressources nécessaires à cette tâche, compte tenu du temps limité imparti pour cette enquête à grande échelle.

Concernant les associations professionnelles et les organisations représentatives, elle a exprimé l'espoir qu'elles joueraient un rôle de médiateur, en informant et en encourageant activement leurs membres à participer au processus d'évaluation avec responsabilité et esprit constructif. Grâce aux retours d'information du monde des affaires, la ville disposera de données précieuses pour adapter ses actions à la réalité du terrain.

Texte et photos : Tân Dat/CVN