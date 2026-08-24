Bac Ninh attire des investisseurs chinois dans les industries de haute technologie

L’ambassade du Vietnam en Chine et la province de Bac Ninh (Nord) ont coorganisé lundi 24 août à Pékin un séminaire destiné à promouvoir la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et la Chine, en présence de près de 300 représentants d’organismes, d’organisations, d’associations professionnelles et d’entreprises chinois.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du séminaire, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a déclaré que la visite d’État en Chine effectuée en avril 2026 par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, avait ouvert une nouvelle phase dans les relations bilatérales et jeté des bases solides pour la coopération en matière d’investissement.

Ce séminaire a permis aux entreprises chinoises de mieux appréhender le potentiel et les opportunités d’investissement dans la province de Bac Ninh, a-t-il indiqué, précisant que le Vietnam recherche des projets de haute technologie à forte valeur ajoutée.

Fortes de leurs atouts dans les secteurs de la technologie, de l’industrie manufacturière et des énergies nouvelles, les entreprises chinoises disposent d’une marge de manœuvre considérable pour accroître leurs investissements au Vietnam. Parallèlement, l’emplacement stratégique de la province de Bac Ninh, ses infrastructures performantes et ses politiques dynamiques en font une destination attrayante pour les investisseurs chinois, a-t-il souligné.

Le vice-président du Comité populaire de Bac Ninh, Pham Van Thinh, a fait savoir que la province œuvre pour obtenir le statut de ville sous l’autorité centrale, avec pour objectif de devenir un pôle majeur du Vietnam dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA). Son produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 10,27% en 2025 et de 10,56% au cours du premier semestre 2026.

De grandes entreprises, telles que MCC, Goertek, Luxshare-ICT et JA Solar, ont investi dans la province. Bac Ninh prévoit de développer 70 parcs industriels ; 39 d’entre eux sont actuellement opérationnels et couvrent une superficie totale de 11.387 hectares. La province dispose d’environ 600 hectares de terrains industriels prêts à l’emploi et prévoit que ce chiffre atteindra 1.000 hectares au premier trimestre 2027.

Selon Pham Van Thinh, Bac Ninh encourage les investissements dans cinq domaines stratégiques : les semi-conducteurs, les circuits intégrés et les nouveaux matériaux ; l’aéronautique, les drones et la logistique intelligente ; la robotique, l’IA et la production intelligente ; l’industrie pharmaceutique, la biomédecine et les équipements médicaux de pointe ; ainsi que les énergies vertes, les équipements électriques intelligents et les industries durables.

Le président de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), Liu Chun, a déclaré que la Chambre et la province de Bac Ninh avaient jeté des bases solides depuis 2023 grâce à des activités commerciales et d’investissement ainsi qu’à la mise en place d’un canal de liaison entre les autorités et les entreprises.

Une délégation de la CCCME a visité les parcs industriels de Bac Ninh en mars 2024 et a identifié la province comme un pôle majeur de fabrication électronique dans le Nord du Vietnam et une destination clé pour les entreprises chinoises du secteur des machines et de l’électronique, a-t-il précisé.

Liu Chun a proposé de renforcer les liens entre les autorités publiques et les entreprises, d’élargir la collaboration dans les domaines de la fabrication intelligente et de la transition écologique, d’améliorer l’accompagnement en matière de conformité juridique et d’approfondir la coopération entre la CCCME, l’ambassade du Vietnam et les associations professionnelles.

Des représentants de la Kinh Bac City Development Holding Corporation ainsi que des investisseurs chinois présents à Bac Ninh - notamment JA Solar, Sunwoda et Tarry - ont partagé leur expérience concernant la mise en œuvre de projets dans la province.

Nguyên Hông Thai, secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Ninh, a déclaré que la transformation de Bac Ninh en une ville sous l’autorité centrale constituait une étape stratégique. Il a affirmé que la province considérait les entreprises chinoises comme des partenaires importants, et qu’elle accordait la priorité aux projets de haute technologie, respectueux de l’environnement et à forte valeur ajoutée.

La province accompagnera les investisseurs tout au long du cycle de vie de leurs projets et invite les entreprises chinoises à venir découvrir les opportunités d’investissement à Bac Ninh, a-t-il ajouté.

VNA/CVN