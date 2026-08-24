Ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong : le coût porté à 289.339 milliards de dôngs

L’Assemblée nationale (AN) du Vietnam a adopté le 24 août une Résolution portant le coût préliminaire total du projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong à 289.339 milliards de dôngs, soit une hausse de 86.139 milliards par rapport au montant approuvé en 2025.

>> Accélèrer la mise en œuvre des projets ferroviaires majeurs

>> L’Assemblée nationale examine deux grands projets d’infrastructures

>> Les députés débattent des plans d’investissement pour les grands projets

Photo : VNA/CVN

Le projet avait été approuvé avec un investissement de 203.200 milliards de dôngs. Selon le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, l’ajustement tient compte de nouveaux facteurs et orientations, ainsi que des exigences techniques et de l’ampleur exceptionnelle du projet.

Le nouveau montant a été calculé sur la base du rapport d’étude de faisabilité, des normes techniques, des volumes de travaux et des prix actualisés en 2026. Les coûts de construction et d’équipements augmentent de 51.210 milliards de dôngs, ceux liés à l’indemnisation, au soutien et à la réinstallation de 34.849 milliards de dôngs.

La Résolution prévoit l’achèvement essentiel du projet au plus tard en 2030. Elle précise également que la ligne principale utilisera la traction électrique, tandis que certaines lignes secondaires vers les ports utiliseront d’abord la traction diesel, avec une conversion future vers des énergies propres.

La Résolution modifie également certaines dispositions relatives à l’étendue des acquisitions foncières, aux besoins prévisionnels en terrains et au nombre de personnes à reloger. Elle précise par ailleurs les responsabilités du Comité populaire de la ville de Hai Phong en matière de mobilisation des capitaux et d’efficacité de l’investissement pour l’embranchement Nam Hai Phong - Nam Dô Son.

La ligne principale s’étendra sur environ 363 km, auxquels s’ajouteront 63 km de lignes secondaires. Elle traversera six villes et provinces : Lào Cai, Phu Tho, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên et Hai Phong.

Le projet sera réalisé à l’écartement standard de 1.435 mm et assurera à la fois le transport de voyageurs et de marchandises. Certains tronçons stratégiques seront aménagés en double voie, tandis que les autres seront à voie unique. La ligne principale fonctionnera à la traction électrique. Les embranchements desservant les ports utiliseront dans un premier temps la traction diesel, avec une orientation vers la conversion à des énergies propres. La vitesse de conception maximale atteindra 160 km/h sur le tronçon Lào Cai - Nam Hai Phong; 120 km/h dans la zone de Hanoï et 80 km/h sur les autres tronçons..

La Résolution précise par ailleurs les responsabilités des autorités de Hai Phong concernant le tronçon reliant les gares de Nam Hai Phong et Nam Dô Son, ainsi que celles du ministère de la Construction dans l’accompagnement de sa mise en œuvre.

L’AN renforce en outre les exigences en matière de gestion et de contrôle. Le gouvernement est responsable des informations et données figurant dans le dossier d’ajustement, de la détermination du montant prévisionnel de l’investissement conformément à la réglementation, ainsi que du contrôle des technologies et des aspects techniques, afin de garantir des infrastructures modernes, synchronisées, sûres et faciles à exploiter et à entretenir.

Lors des débats, les députés ont formulé 62 avis, portant notamment sur les bases de l’ajustement, l’efficacité, le financement, le calendrier, ainsi que les exigences de contrôle, de supervision, de transparence et de prévention des pertes et gaspillages. Le gouvernement a indiqué avoir pleinement pris en compte ces observations avant l’adoption de la résolution.

VNA/CVN