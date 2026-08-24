Anticiper les scénarios pour faire face aux fluctuations économiques

Face aux incertitudes mondiales et à l’évolution de plusieurs indicateurs clés, le gouvernement, les ministères et les collectivités locales ajustent leurs scénarios de pilotage pour le second semestre 2026. Entre accélération des grandes métropoles, maîtrise de l’inflation et stimulation de l’économie verte et numérique, le Vietnam déploie une stratégie proactive pour sécuriser son objectif de croissance à deux chiffres.

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Photo : Nguyên Thuong/CVN

Dans la Résolution N°216/NQ-CP issue de la réunion gouvernementale périodique de juillet, publiée le 6 août 2026, le gouvernement a une nouvelle fois demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de s’efforcer d’atteindre l’ensemble des objectifs du plan de développement socio-économique pour 2026, notamment celui d’une croissance économique d’au moins 10%.

Au cours des six derniers mois de l’année, de nombreuses mesures devront être mises en œuvre de manière coordonnée afin de viser une croissance d’environ 11,7%, en renforçant le rôle de "locomotives" des régions économiques, des pôles de croissance et des grandes villes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang et Dông Nai.

Photo : VNA/CVN

Après avoir enregistré une croissance de 8,22% au premier semestre, Hanoï a réexaminé, actualisé et ajusté son scénario de pilotage afin de viser une croissance de 13,44% au second semestre et d’atteindre un taux de croissance annuel d’au moins 11% sur l'ensemble de l'année. La ville procède parallèlement à un examen global des moteurs de croissance et élabore des scénarios détaillés pour chaque trimestre et chaque mois, en quantifiant la contribution de chaque secteur, domaine, projet majeur et ressource de développement, afin de porter la croissance du GRDP à environ 12,5% au troisième trimestre et à 14,3% au quatrième. À noter que le Comité populaire municipal a également demandé aux organismes compétents de mettre régulièrement à jour les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats du développement socio-économique au regard des objectifs révisés.

Photos : VNA/CVN

De leur côté, les ministères et secteurs mobilisent également leurs efforts pour accélérer le développement économique, avec pour objectif une croissance à deux chiffres tout en maintenant la stabilité macroéconomique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce demande à l’ensemble du secteur de mettre en œuvre des mesures décisives afin de compenser les écarts par rapport aux objectifs de croissance et de s’efforcer d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs fixés par le gouvernement. L’accent sera notamment mis sur les indicateurs qui n’ont pas encore atteint leurs objectifs au premier semestre, notamment la capacité totale de production d’électricité, l’indice de production industrielle (IIP), la croissance du commerce électronique B2C, le taux d’entreprises utilisant le commerce électronique, ainsi que le total des ventes au détail de marchandises et des recettes des services destinés aux consommateurs.

Il est particulièrement demandé que le pilotage soit plus flexible et proactif, en se concentrant sur la résolution des difficultés et des obstacles rencontrés par les collectivités locales, les entreprises et les projets majeurs disposant encore d’une marge de croissance. Des solutions devront ainsi être proposées rapidement dès qu’apparaîtra un risque de non-réalisation des objectifs, sans attendre les évaluations périodiques.

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De son côté, le ministère des Finances a également conseillé au gouvernement d’adopter des scénarios de pilotage détaillés afin d’anticiper et de réagir avec souplesse à toute évolution imprévue du marché. Parallèlement, plusieurs groupes de mesures coordonnées continueront d’être mis en œuvre, notamment les politiques d’exonération, de réduction et de report du paiement des impôts, des loyers fonciers, ainsi que des frais et redevances ; l’accélération du décaissement des investissements publics ; et l’objectif de porter les recettes budgétaires de l’État sur l’ensemble de l’année à un niveau supérieur d’au moins 10% à celui de 2025.

Récemment, les forums économiques ont vu émerger des interrogations sur le risque d’un retournement de la balance commerciale, alors que le déficit commercial cumulé sur les sept premiers mois de l’année a atteint 20,52 milliards de dollars, contre un excédent commercial de 10,35 milliards de dollars à la même période de l’année précédente. Il s’agit d’une évolution à surveiller dans les relations commerciales internationales, car depuis 2016, le Vietnam a constamment enregistré des excédents commerciaux importants.

Un autre indicateur macroéconomique mérite également une attention particulière: l’inflation. L’indice moyen des prix à la consommation a augmenté de 4,39% au cours des sept premiers mois de l’année, tandis que l’inflation sous-jacente a progressé de 4,19% sur un an, se rapprochant de l’objectif de maîtrise de l’inflation fixé à 4,5% par l’Assemblée nationale.

Cette situation constitue un défi pour le pilotage des derniers mois de l’année, qui devra assurer un équilibre entre les objectifs de maîtrise de l’inflation, de soutien à la croissance et de maintien de la stabilité macroéconomique.

Thu Huong/CVN