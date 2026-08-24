INCATEP 2026 : des cadets de la marine de 12 pays réunis à Khanh Hoa

L’Académie navale du Vietnam, dans la province de Khanh Hoa (Centre), a organisé le 24 août la cérémonie d’ouverture du Programme international d’échanges et de formation des cadets de la marine (INCATEP) 2026.

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Photo: VNA/CVN

Près de 50 officiers, enseignants et cadets de la marine de 12 pays – Australie, Cambodge, Canada, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Singapour et Thaïlande – participent à ce programme. Celui-ci vise à renforcer la solidarité, le respect mutuel et les relations d’amitié entre les pays participants.

Du côté vietnamien, des représentants de l’Académie navale, de l’École des officiers de l'Armée de l'air et de l’Université des télécommunications participent au programme. Par ailleurs, des officiers de liaison maîtrisant bien les langues étrangères et disposant d’une solide expérience des activités de relations extérieures bilatérales et multilatérales au sein de l’ensemble de la Marine participent également au programme pour soutenir les délégations étrangères pendant toute sa durée.

Selon le comité d’organisation, INCATEP 2026 est le premier programme d’échanges multilatéraux organisé par la Marine populaire du Vietnam. Ses activités contribueront à approfondir la compréhension mutuelle, la confiance et la coopération entre les académies et écoles militaires, notamment entre les cadets, futurs officiers de marine. Elles revêtent ainsi une importance particulière pour la promotion d’un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Après la cérémonie d’ouverture, les délégations internationales ont assisté à des activités d’entraînement au Centre de simulation des opérations de l’Académie navale.

Le même jour, les participants ont également pris part au Séminaire international des cadets de la marine 2026, placé sous le thème "Application des technologies dans l’apprentissage et l’entraînement des cadets". Ils ont notamment présenté et partagé de nouvelles méthodes innovantes et créatives d’apprentissage et d’entraînement, permettant aux cadets de développer leurs connaissances et leurs compétences et de mieux exploiter les atouts des sciences et des technologies dans leur formation.

Organisé du 23 au 28 août, le programme comprend notamment des sorties en mer et des échanges d’expériences maritimes à bord du voilier 286 – Lê Quy Don, des activités sportives, culturelles et culinaires, ainsi que des visites de sites historiques et de paysages emblématiques de Khanh Hoà.

VNA/CVN