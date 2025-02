IA : Vietjet s’associe à OpenAirlines pour une aviation durable

Photo : Vietjet/CVN

Vietjet devient ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à adopter SkyBreathe®, une application développée par OpenAirlines basée sur l’intelligence artificielle (IA), le big data et le machine learning, dans le but de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions de CO 2 .

Cette solution d’éco-pilotage collecte et analyse en temps réel des données provenant de multiples sources, dont les aéronefs et les rapports de carburant, via une plateforme unique. En s’appuyant sur une base de plus de 21 millions de vols analysés, SkyBreathe® permet d’évaluer l’efficacité énergétique des opérations et de formuler des recommandations pour réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone.

En effet, Vietjet a choisi SkyBreathe® 360°, qui lui permet d’identifier les opportunités d’économies de carburant et de fournir des recommandations personnalisées à chaque département. Grâce à une interface conviviale et des analyses poussées, SkyBreathe® pourrait aider ce transporteur aérien à atteindre une réduction de 2% de sa consommation de carburant, soit l’équivalent de 96.000 tonnes de CO 2 en moins chaque année.

En complément, la compagnie déploie l’application SkyBreathe® MyFuelCoach auprès de tous ses pilotes. Cet outil personnalisé les aidera à affiner leurs opérations de vol, à prendre des décisions plus éclairées et à renforcer une culture d’économie de carburant au sein de l’entreprise, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique et à une réduction de l’impact environnemental.

Innovation et numérisation

Pour Alexandre Feray, CEO d’OpenAirlines, ce partenariat témoigne de “l’engagement indefectible” de Vietjet en faveur d’un secteur aérien plus durable. En s’appuyant sur l’innovation et la numérisation, la compagnie aérienne concrétise “son objectif ambitieux de zéro émission nette d’ici 2050”, avec des bénéfices non seulement pour elle-même, mais aussi pour “l’ensemble de l’écosystème de l’aviation, les voyageurs et la planète”.

Photo : Vietjet/CVN

Le fondateur d’OpenAirlines a ainsi déclaré que la mise en œuvre de SkyBreathe® est d’ores et déjà en cours, garantissant à Vietjet de “rapidement libérer son plein potentiel et commencer à constater des résultats mesurables”.

Quant à Vietjet, son vice-président Nguyên Duc Thinh a affirmé que “l’accord conclu avec OpenAirlines représente une étape importante dans la stratégie de développement durable” pour cette compagnie aérienne de nouvelle génération. “Les technologies avancées nous aident à innover continuellement, à optimiser les opérations, à réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone, tout en améliorant l’expérience des passagers, à des coûts raisonnables”, a souligné le responsable, sans oublier de réaffirmer les “efforts incessants” de Vietjet pour s’engager “pleinement” dans une industrie aéronautique “verte et durable” à l’échelle mondiale.

Cet accord avec OpenAirlines permettra à Vietjet d’intégrer un réseau international dynamique regroupant 73 compagnies membres de la communauté SkyBreathe®, toutes engagées dans le développement d’une aviation plus durable. En tant que membre, Vietjet bénéficiera d’un accompagnement continu de la part des experts en carburant d’OpenAirlines, qui l’aideront à optimiser ses performances et à maximiser les bénéfices tout au long de l’utilisation de SkyBreathe®.

Vietjet figure parmi les compagnies aériennes à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. Elle développe sa flotte avec des appareils de constructeurs de renommée mondiale et étend activement son réseau de vols à l’international. Afin d’assurer un développement durable, la compagnie a également noué de nombreux partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l’aviation et de la technologie à travers le monde.

Hông Anh/CVN