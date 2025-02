Vietjet demeure couronnée "meilleur transporteur ultra low cost au monde pour 2025"

Vietjet a de nouveau été nommé meilleur transporteur ultra low cost au monde pour 2025 (World’s Best Ultra Low Cost Carrier 2025). Il s'agit d'une catégorie majeure des World's Best Airlines Awards décernés par AirlineRatings.com, le site web de notation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes reconnu mondialement.