Saigontourist : grandes promotions pour le 3e trimestre

>> Saigontourist : offres spéciales dans des hôtels 5 étoiles

>> Saigontourist : croissance impressionnante au 1er semestre

Au cours des six premiers mois de 2024, Saigontourist a connu une forte croissance, accueillant et servant plus de 923.000 visiteurs, soit une augmentation de 12,8% par rapport à la même période en 2023. Son chiffre d’affaires a atteint plus de 7.770 milliards de dôngs, en hausse de 6,2% sur un an. Le bénéfice brut s’est élevé à 1.936 milliards, en hausse de 7,4% par rapport à la même période.

Photo : Saigontourist/CVN

“Même pendant les périodes de haute saison, le groupe applique toujours des promotions et des programmes incitatifs dans tout son réseau pour exprimer sa gratitude et offrir les meilleurs choix aux clients. La célébration de son anniversaire est une belle opportunité pour proposer des promotions alléchantes”, a expliqué Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

Forte réduction de prix

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Rex Saigon propose des avantages aux clients qui réservent un minimum de cinq nuits consécutives et choisissent le forfait promotionnel “Long Séjour” sur le site www.rexhotelsaigon.com. Ce forfait comprend : un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport, une réduction de 15% sur les prix des menus à la carte, de 30% sur les services de blanchisserie et l’utilisation gratuite du minibar pour la durée du séjour.

L’hôtel Grand Saigon propose des forfaits pour trois types de chambres : Héritage, Premier Luxe et Élégance Retreat, à partir de 2,699 millions de dôngs/chambre simple/nuit, incluant la gratuité de la blanchisserie, le minibar et les repas, la prise en charge à l’aéroport, ainsi qu’une réduction de 10% sur les prix des menus à la carte ou le room service.

Le Majestic Saigon lance un forfait “Expérience hôtelière patrimoniale 5 étoiles” au prix de 4 millions de dôngs pour deux personnes, comprenant une nuit en chambre Colonial City Deluxe, un petit-déjeuner buffet et une navette gratuite vers ou depuis l’aéroport.

Pendant ce temps, l’hôtel Continental Saigon applique une réduction de 10% sur les tarifs des chambres, une navette aéroport gratuite pour les clients séjournant en continu pendant trois nuits ou plus, et une navette aéroport aller-retour gratuite pour les clients séjournant en continu pendant cinq nuits ou plus.

L’hôtel Kim Dô propose des chambres à partir de 1,4 million de dôngs, avec une réduction de 10% sur les frais de salle de conférence et de fête, et de 15% sur les frais de prise en charge et de retour à l’aéroport, ainsi que sur le service de blanchisserie.

L’hôtel Oscar Saigon applique des tarifs préférentiels, allant de 1,13 à 2,3 millions de dôngs pour les chambres simples et de 1,25 à 2,5 millions pour les chambres doubles.

Pour le Dê Nhât, des prix de chambre varient entre un et 2,3 millions de dôngs/nuit, avec un surclassement de chambre gratuit, une réduction de 10% sur le prix du menu au restaurant Hoa Viên et de 20% sur le buffet.

L’hôtel Dông Khanh appliquée une réduction de 30% sur les tarifs des chambres aux clients réservant directement à l’hôtel.

Le Thiên Hông propose des forfaits combinés de deux chambres comprenant la navette aller-retour à l’aéroport au prix de 1,15 million de dôngs/nuit, ainsi qu’une chambre comprenant un service de blanchisserie au prix de 700 000 dôngs/nuit. L’hôtel lance également le programme “Vi Vu - des centaines de bonnes affaires” : les clients qui réservent directement sur le site Internet de l’hôtel www.arcencielhotel.vn recevront le code promotionnel “Vivuquan5” pour une remise immédiate de 99.000 dôngs. De plus, pour les clients de longue durée, l’hôtel offre une nuit gratuite pour ceux réservant six nuits consécutives ou plus, ainsi qu’une réduction de 10% sur les plats à la carte, sur le buffet et sur la blanchisserie.

Dans l’ensemble du pays

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long propose des tarifs de chambres allant de 950.000 dôngs à 1,95 million de dôngs/nuit.

Photo : Saigontourist/CVN

Dans le Centre, le complexe 4 étoiles Saigon - Ninh Chu offre jusqu’à 50% de remise sur les tarifs des chambres, à partir de seulement 1,2 million de dôngs/nuit pour deux adultes et deux enfants de moins de 6 ans, ainsi qu’une réduction de 20% sur les frais de blanchisserie. Les clients réservant dix chambres reçoivent une chambre gratuite, trois chambres gratuites pour une réservation de 20 chambres, et quatre chambres offertes pour ceux réservant 30 chambres.

Le Saigon - Phu Yên propose des chambres simples à partir de 350.000 dôngs/nuit et des chambres doubles à partir de 450.000 dôngs/nuit (sans petit-déjeuner). L’hôtel Yasaka Saigon - Nha Trang lance une réduction de plus de 60% sur les tarifs des chambres, à partir de 500.000 dôngs/nuit, et 20% sur les services de massage et de spa. Le Saigon - Dà Lat propose une réduction de 25% sur les tarifs des chambres.

L’hôtel 4 étoiles Saigon - Morin met à disposition des forfaits affaires promotionnels pour deux jours et une nuit, au prix de 1,699 million de dôngs/nuit, avec un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport de Huê. Le forfait “Découverte de Huê” de trois jours et deux nuits est au prix de 1,799 million de dôngs/nuit, comprenant une journée de visite de la Citadelle, de la pagode Thiên Mu et du mausolée de Khai Dinh. Le forfait “Week-end” de deux jours et une nuit est à partir de 1,47 million de dôngs/chambre simple/nuit, comprenant un dîner buffet.

Dans la région Nord, l’hôtel Saigon - Phu Tho offre des réductions de 50% sur les chambres Deluxe, et de 60% sur les chambres Suite et Executive Suite, respectivement à 960.000 dôngs/nuit, 1,8 million de dôngs/nuit et 2,4 millions de dôngs/nuit, avec le service de blanchisserie gratuit pour les clients séjournant cinq nuits consécutives ou plus.

Le prix des chambres de l’hôtel Majestic - Mong Cai varie entre 1,1 et 3,5 millions de dôngs pour deux personnes (période du 1er juillet au 15 août).

Le complexe Saigon - Ba Bê propose un forfait pour seulement 799.000 dôngs/chambre, comprenant une nuit en chambre supérieure et le petit-déjeuner. Au resort Saigon - Ban Giôc, les prix des chambres sont de 850.000 à 1,35 million de dôngs/nuit.

Quang Châu/CVN