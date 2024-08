Le Vietnam et Hong Kong (Chine) boostent leur coopération dans divers domaines

>> Chine - Vietnam : Hong Kong Airlines exploite une ligne directe reliant Hong Kong à Dà Nang

>> Le chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine) va se rendre au Vietnam

>> Élargir la coopération commerciale entre le Vietnam et Hong Kong

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, Tran Luu Quang a exprimé sa conviction que cette première visite officielle de John Lee Ka-chiu au Vietnam serait un jalon important, contribuant considérablement à la promotion de la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et Hong Kong.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien soutient et encourage toujours les ministères, les branches et les localités à promouvoir et à approfondir les échanges d’amitié et la coopération intégrale avec Hong Kong.

Pour sa part, John Lee Ka-chiu a déclaré que l’administration de Hong Kong attache une grande importance aux relations de coopération avec le Vietnam et est prêt à renforcer les domaines de coopération entre les deux parties, apportant des avantages concrets aux citoyens et aux entreprises de Hong Kong et du Vietnam.

Les deux parties se sont réjouies des développements positifs dans les relations bilatérales ces dernières années, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme.

Le Vietnam est actuellement le 2e partenaire commercial de Hong Kong au sein de l'ASEAN et son 7e partenaire commercial au niveau mondial alors que Hong Kong est le 7e partenaire commercial et le 5e investisseur étranger du Vietnam. Les deux parties ont convenu de continuer à exploiter efficacement leurs opportunités, potentiel et atouts et à élargir les domaines de coopération d'intérêt commun.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a proposé aux deux parties de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et dans tous les secteurs, booster la coopération dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, les finances, le tourisme, la culture, l’éducation, les sciences et technologies, l’application de la loi et la protection des citoyens.

Saluant la participation active des géants économiques et entreprises de Hong Kong sur le marché vietnamien, le vice-Premier ministre a demandé à l’administration de Hong Kong de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne et à octroyer davantage de bourses aux étudiants vietnamiens, ainsi que de se coordonner pour prévenir les activités illégales.

Trân Luu Quang a également proposé aux deux parties de promouvoir la coopération lors des mécanismes et forums multilatéraux. Hong Kong est invité à soutenir la présidence et l'organisation par le Vietnam de l'année APEC 2027.

Partageant les opinions du dirigeant vietnamien, John Lee Ka-chiu a proposé que les deux parties maintiennent des échanges et des rencontres de haut niveau, créent des conditions favorables aux entreprises hongkongaises à élargir leur coopération en matière d'investissement au Vietnam et renforcent les échanges sur la coopération dans les domaines des finances, du commerce, de l'investissement, des services de transport, de l'économie numérique, de l'économie verte et des sciences et technologies, etc.

Il a souhaité que les deux parties promeuvent les échanges entre les peuples, le tourisme et l’éducation et renforcent leur coordination lors des forums multilatéraux.

À la fin de l’entretien, les dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise des documents de coopération entre les agences et entreprises vietnamiennes et hongkongaises dans les domaines des finances, du commerce, de l'investissement et de l'aviation.

VNA/CVN