Élargir la coopération commerciale entre le Vietnam et Hong Kong

Étant géographiquement proches l'un de l'autre et ayant des similitudes en termes de culture, d'histoire et de relations économiques, la coopération Vietnam - Hong Kong (Chine) s'est développée continuellement ces dernières années.

Hong Kong est une porte d’accès à la Chine et à la région à travers les initiatives "la Ceinture et la Route" et "Région de la Grande Baie Guangdong - Hong Kong - Macao". Il s'agit d'un facteur important qui contribuera à promouvoir les relations économiques entre le Vietnam et Hong Kong.

Hong Kong est toujours considéré comme un marché très potentiel, vu son marché de consommation intérieur, sa qualité en tant que centre commercial et touristique.

Par conséquent, Hong Kong présente d’énormes opportunités de coopération et d’investissement pour les entreprises vietnamiennes, a déclaré Nguyên Van Quân, président du conseil d’administration de l’Institut vietnamien pour l'économie et le développement commercial (IETD).

Selon les données vietnamiennes, le commerce bilatéral en 2023 a atteint 11,2 milliards d’USD, faisant de Hong Kong le 11e partenaire commercial et le 6e marché d’exportation du Vietnam.

Au premier semestre 2024, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 6,6 milliards d’USD, dont 6 milliards d’exportations vietnamiennes, en hausse respectivement de 27% et de 41,7% sur un an.

Le directeur du Bureau d’économie et de commerce de Hong Kong (HKETO), Owin Fung, a affirmé que Hong Kong était toujours un partenaire potentiel et fiable des entreprises, notamment des entreprises vietnamiennes qui envisageaient de développer leurs activités à l'étranger.

Hong Kong offre non seulement un climat d’affaires stable mais aide également les entreprises vietnamiennes à se développer et à accéder à d'autres marchés potentiels, notamment neuf villes de la Région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.

En outre, Hong Kong a assoupli sa politique de visas pour les citoyens vietnamiens. Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'explorer le potentiel du marché et de profiter de la position et des avantages de Hong Kong en tant que centre international, a-t-il ajouté.

