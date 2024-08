Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d’affaires Vietnam - Inde

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 31 juillet à New Delhi au Forum d’affaires Vietnam - Inde, lors de sa visite d'État en Inde.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Ce forum a été organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Inde, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes.

Grâce au bon développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, les échanges commerciaux bilatéraux sont passés de 200 millions d’USD en 2000 à près de 15 milliards d’USD en 2023, dont 8,5 milliards d’USD d’exportations vietnamiennes et 5,9 milliards d'USD d’importations.

L'Inde compte actuellement 410 projets valides au Vietnam, avec un capital social total de 1,03 milliard d'USD, se classant au 25e rang sur les 146 pays et territoires investissant au Vietnam. De son côté, le Vietnam a investi un total de plus de 14 millions d’USD dans 16 projets en Inde, sans compter les capitaux de Vingroup en Inde.

Lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’en près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam était devenu l’une des 40 plus grandes économies du monde, et avait signé 16 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 pays.

Domaines d’excellence

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien encourageait toujours les entreprises indiennes à élargir leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans leurs domaines d’excellence et pour lesquels le Vietnam avait une forte demande, tels que l’électronique, l'intelligence artificielle, la construction d'infrastructures, les énergies renouvelables, la biotechnologie, l’innovation, l’agriculture de haute technologie, la pharmacie...

Il a déclaré espérer que les deux parties promouvraient et mettraient en œuvre ensemble des mesures efficaces pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars dans les temps à venir, et créeraient des conditions favorables pour ouvrir bientôt davantage de vols directs entre le Vietnam et l'Inde...

Lors du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l’échange de documents concernant six accords de coopération entre des entreprises des deux pays dans les domaines de l'aviation, du tourisme, de la culture, de la pharmacie...

Toujours dans le cadre du Forum d’affaires Vietnam - Inde, sous le témoignage du Premier ministre Pham Minh Chinh, Vietjet Air a annoncé l’ouverture de la ligne aérienne Dà Nang - Ahmedabad (Inde) et l’accueil de son 200 millionième passager qui était un homme d’affaires indien.

VNA/CVN