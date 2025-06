Plan national pour renforcer les ressources humaines dans l’e-commerce

Avec ce rythme de croissance rapide, la demande de ressources humaines augmente très rapidement et continuera de croître. Le ministère de l'Industrie et du Commerce encouragera l'amélioration de la qualité de la formation afin d'atteindre l'objectif de "développement des ressources humaines dans l’e-commerce", conformément au Plan directeur national de développement du e-commerce pour la période 2026-2030.

Selon les experts, en 2024, le marché de l'e-commerce a dépassé 25 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023, et représentera 9% du total des ventes au détail de biens et de services à l'échelle nationale. Le Vietnam figure notamment parmi les dix premiers pays mondiaux du e-commerce, se classant au 5e rang mondial en termes de taux de croissance. L’e-commerce crée des millions d'emplois, favorise la transformation numérique des entreprises et devient un pilier de l'économie numérique. Cependant, malgré cette croissance rapide, le marché du travail évolue de manière asynchrone et les ressources humaines dans ce secteur ne bénéficient pas de l'attention ni de la formation adéquates.

Lê Hoàng Oanh, présidente du Département du commerce et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné que le manque de ressources humaines pour l'e-commerce, en particulier de profils hautement qualifiés, reste un obstacle majeur au développement de ce secteur au Vietnam. Elle a affirmé que la formation universitaire de longue durée est une solution fondamentale pour pallier ce déficit dans les années à venir.

"Dans les établissements d'enseignement, le commerce électronique est une filière en vogue, offrant des opportunités d'emploi ouvertes et diversifiées, des salaires attractifs et un environnement de travail dynamique", a-t-elle précisé.

En pratique, bien que le taux de formation de ces ressources humaines dans les universités ait augmenté de près de 30%, il ne suffit pas encore à répondre aux besoins de croissance et de développement du secteur. Les universités doivent donc redoubler d'efforts pour améliorer la qualité et les programmes de formation, en les adaptant aux besoins concrets de la société et des entreprises.

Dô Huu Hung, Pdg d’Accesstrade (Sarl Interspace Vietnam), a indiqué qu’actuellement, le Vietnam ne forme qu'environ 10.000 à 15.000 étudiants en e-commerce chaque année, tandis que Shopee compte à lui seul plus de 600.000 magasins en activité qui ont besoin de personnel. De plus, la formation des ressources humaines en e-commerce manque encore de méthodologie et de normes, alors que ce secteur crée des millions d'emplois et contribue à accroître les opportunités d'exportation transfrontalière.

Afin d'aider les agences locales de gestion de l'État à mettre à jour les nouvelles politiques sur le commerce électronique ainsi qu'à aider les entreprises à surmonter les difficultés de production et d'affaires, le Centre de développement du commerce électronique (Ecomviet), rattaché à l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), a récemment coordonné avec les départements et les plateformes de commerce électronique transfrontalières telles qu'Amazon et Alibaba pour déployer une série de programmes de connexion au commerce électronique, combinés à une formation et un coaching en commerce électronique dans plusieurs villes et provinces du pays.

L’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique a également signé un accord avec Amazon Global Selling pour mettre en œuvre conjointement l'initiative "E-commerce transfrontalier : une ère de percée". L'objectif est de soutenir le développement des ressources humaines spécialisées dans l’e-commerce transfrontalier au sein des entreprises vietnamiennes entre 2022 et 2026 afin d'améliorer leurs capacités et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation aux entreprises locales.

EcomViet collabore régulièrement avec les Départements de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'avec des plateformes majeures d'e-commerce comme Amazon et Alibaba. Cette coopération vise à mettre en œuvre de nombreux programmes de connexion à l'e-commerce, complétés par des formations locales qui attirent un large éventail de participants : entreprises, coopératives, dirigeants et universités.

Bùi Trung Kiên, vice-président de l'Association vietnamienne de l'e-commerce, a souligné qu'améliorer la qualité des formations en e-commerce passe par une coordination synchronisée entre les écoles, les entreprises et les agences de gestion. De plus, il encourage les établissements d'enseignement à organiser davantage de cours pratiques, tels que la création de sites web de commerce électronique, la gestion de campagnes publicitaires et la diffusion de ventes en direct.

Afin de promouvoir les activités de formation, de promotion et de développement des ressources humaines, selon Lê Hoàng Oanh, le Département du commerce et de l’économie numérique favorisera la mise en œuvre du Plan de développement du commerce électronique dans les localités, en mettant l'accent sur la formation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans ce secteur.

