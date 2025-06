Le Premier ministre souhaite que l’Estonie partage son expérience numérique

Actuellement, l’Estonie est un modèle exemplaire de transformation numérique nationale dans le monde. Le Centre e-Estonia (e-Estonia Briefing Centre) joue un rôle central en tant que vitrine vivante des réussites et de la vision numérique de l’Estonie à l’intention de la communauté internationale.

Créé en 2009 à Tallinn, le Centre e-Estonia n’est pas uniquement un lieu d’exposition technologique, mais aussi un espace de dialogue, de conseil, de partage d’expériences et de mise en relation dans les domaines du gouvernement électronique, des infrastructures numériques, de la cybersécurité et de l’innovation. Des délégations gouvernementales, des entreprises et des organisations internationales de plus de 150 pays y sont déjà venues pour s’inspirer du modèle estonien.

Sur place, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des échanges approfondis avec la partie estonienne autour de plusieurs sujets d’intérêt commun : les solutions de transformation numérique pour les pays à forte population et aux conditions de développement similaires à celles du Vietnam ; les ressources allouées à cette transformation ; la garantie de la sécurité et de la sûreté numérique ; ainsi que les moyens permettant aux citoyens d’accéder facilement aux services numériques, notamment les services publics en ligne.

Exprimant son admiration et sa haute appréciation pour les réalisations numériques de l’Estonie et le rôle clé du Centre e-Estonia dans ce processus, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam considère la transformation numérique comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité majeure du développement national.

Il a proposé au Centre e-Estonia en particulier, et à l’Estonie en général, de coopérer, partager son expertise avec le Vietnam et le soutenir activement dans sa transition numérique. À court terme, il a suggéré que le Centre e-Estonia envoie une délégation au Vietnam afin de partager son expérience, d’inspirer et de motiver les acteurs vietnamiens dans la construction d’un gouvernement numérique, d’une société numérique et d’une citoyenneté numérique.

Petra Holm, directrice de la transformation numérique du Centre e-Estonia, a hautement salué les propositions du Premier ministre et s’est dite entièrement disposée à envoyer une équipe au Vietnam pour partager l’expérience estonienne et accompagner le pays dans sa transformation numérique.

