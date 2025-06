Gia Lai cherche à promouvoir ses exportations vers le Japon et l'ASEAN

Neuf protocoles d'accord de coopération sur le développement de zones de matières premières propres entre les Département de l'industrie et du commerce des provinces de trois pays - le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que six mémorandums de coopération entre NK Holdings Co. Ltd (Japon), des entreprises de Gia Lai et les autorités provinciales d'Attapeu (Laos), ont été signés jeudi 5 juin lors de la Conférence de connexion commerciale et de promotion des exportations 2025 dans la province vietnamienne de Gia Lai.