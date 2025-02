Travelers' Choice Awards

Hanoï figure parmi les "destinations les plus appréciées de tous les temps"

Les Travelers' Choice Awards récompensent chaque année les destinations, établissements d'hébergement et restaurants offrant une qualité de service exceptionnelle. Les résultats sont établis sur la base de millions d’avis et de retours de voyageurs internationaux.

Ainsi, Hanoï s'est distinguée dans trois classements prestigieux : 2ᵉ place dans le Top 25 des destinations culturelles mondiales 7ᵉ place dans le Top 25 des meilleures destinations mondiales 14ᵉ place dans le Top 25 des destinations les plus appréciées de tous les temps

Hanoï séduit par son mélange unique entre dynamisme, modernité et jeunesse, tout en conservant un charme d’antan à travers ses monuments, son architecture et son histoire profondément enracinée.

"À travers les époques et sous différentes appellations, la capitale millénaire du Vietnam n’a jamais oublié son histoire glorieuse. Des sites emblématiques comme le Mausolée du Président Hô Chi Minh ou la prison de Hoa Lo en témoignent clairement", souligne Tripadvisor.

Cependant, le Vietnam ne figure pas parmi les lauréats de la catégorie "Meilleure destination gastronomique du monde" (Best Food 2025).

Photo : Fabio Nodari/CVN

En 2024, Hanoï s’était pourtant hissée à la première place du classement des 25 meilleures destinations culinaires mondiales, selon les lecteurs de Tripadvisor.

Les Travelers' Choice Awards 2025 reposent sur la qualité et la quantité des avis laissés par les voyageurs du monde entier entre le 1ᵉʳ octobre 2023 et le 30 septembre 2024.

D'après les organisateurs, moins de 1% des 8 millions de destinations répertoriées sur Tripadvisor reçoivent la prestigieuse distinction "Best of the Best".

Dô An - Câm Sa/CVN